CG News: ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक का गांजा भट्ठी में किया नष्ट

करोड़ से अधिक का गांजा भट्ठी में किया नष्ट (Photo Patrika)
CG News: वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों व प्रतिबंधित दवाइयाें को भोरमदेव सहकारी शक्कर के भट्टी में नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के निर्देशन पर किया गया।
जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक, सुरक्षित और विधि-समत निस्तारण किया गया। जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे की उपस्थिति में नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षा मानकों के तहत सपन्न हुई।
न्यायालय के भौतिक सत्यापन के बादए जिले के विभिन्न थानों द्वारा अलग-अलग मामलों में जब्त कुल 658.478 किलोग्राम गांजा, 360 नग अल्प्राजोलम टैबलेट जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 23 लाख 76 हजार 328 रुपए आंकी गई है। इसे भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना राहेपुर की हाई-टेंपरेचर भट्टी में पूर्णत: भस्मीकरण किया गया।
बड़ी खबरेंView All
कवर्धा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग