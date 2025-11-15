CG News: ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक का गांजा भट्ठी में किया नष्ट

जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक, सुरक्षित और विधि-समत निस्तारण किया गया। जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे की उपस्थिति में नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षा मानकों के तहत सपन्न हुई।