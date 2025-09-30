CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: कवर्धा जिले में एक युवती ने पुलिस आरक्षक पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जो शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया है। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी उसने धोखे से उसके साथ भी शादी की है। जानकारी सामने आने पर वह मुकर रहा है। पीड़िता ने कलेक्टर से शिकायत कर इच्छा मृत्यु की मांग की है।
दरअसल, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आरक्षक सतीष मिश्रा पर युवती ने शादी का झांसा देकर शादी करने की बात कही है। जबकि वह पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। बावजूद इसके पुलिस आरक्षक ने उसे धोखा देते हुए उससे आर्य समाज में शादी कर, शारीरिक शोषण करता रहा। उसके पहली शादी जानकारी होने पर पीड़िता ने महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इतने दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।
वहीं पीडिता की ओर से भीम आर्मी के दिनेश चतुर्वेदी ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से कोई ऑफिसियल बयान नहीं आया है। महिला थाना में 12 सितम्बर को शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इतने समय बाद भी आरोपी आरक्षक पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
बड़ी खबरेंView All
कवर्धा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग