Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

Crime News: कवर्धा जिले में एक युवती ने पुलिस आरक्षक पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जो शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया है।

less than 1 minute read

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Sep 30, 2025

गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: कवर्धा जिले में एक युवती ने पुलिस आरक्षक पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जो शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया है। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी उसने धोखे से उसके साथ भी शादी की है। जानकारी सामने आने पर वह मुकर रहा है। पीड़िता ने कलेक्टर से शिकायत कर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

दरअसल, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आरक्षक सतीष मिश्रा पर युवती ने शादी का झांसा देकर शादी करने की बात कही है। जबकि वह पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। बावजूद इसके पुलिस आरक्षक ने उसे धोखा देते हुए उससे आर्य समाज में शादी कर, शारीरिक शोषण करता रहा। उसके पहली शादी जानकारी होने पर पीड़िता ने महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इतने दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

आरोपी आरक्षक पुलिस गिरफ्त से बाहर

वहीं पीडिता की ओर से भीम आर्मी के दिनेश चतुर्वेदी ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से कोई ऑफिसियल बयान नहीं आया है। महिला थाना में 12 सितम्बर को शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इतने समय बाद भी आरोपी आरक्षक पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

ये भी पढ़ें

Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 01:07 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अष्टमी के दिन मां सतबहिनियां ने खुद की थी गहनों की खरीदारी, फिर दुकान से अदृश्य हुई कन्या, जानें CG के इस मंदिर की अनसुनी कहानी

मां सतबहिनियां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

तीन तालाबों के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का ये सिद्धपीठ, जहां 1970 से प्रज्ज्वलित हो रही है अखंड ज्योति, जानें इसका इतिहास

धर्मनगरी का मां राजराजेश्वरी महाकाली मंदिर (फोटो सोर्स- Patrika)
Patrika Special News

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड ने 2 दोस्तों संग मिटाई थी हवस

आदिवासी युवती से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कवर्धा में गर्माया गैंगरेप का मामला, आदिवासी समाज का समाज का फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी

कवर्धा गैंगरेप मामले (Photo source- Patrika)
कवर्धा

CG News: वस्तुओं के दामों में आई कमी का जायजा लेने बाजार पहुंचे डिप्टी सीएम,दुकानों में जाकर ग्राहकों से किया संवाद

CG News: वस्तुओं के दामों में आई कमी का जायजा लेने बाजार पहुंचे डिप्टी सीएम, दुकानों में जाकर ग्राहकों से किया संवाद
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.