CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

दरअसल, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आरक्षक सतीष मिश्रा पर युवती ने शादी का झांसा देकर शादी करने की बात कही है। जबकि वह पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। बावजूद इसके पुलिस आरक्षक ने उसे धोखा देते हुए उससे आर्य समाज में शादी कर, शारीरिक शोषण करता रहा। उसके पहली शादी जानकारी होने पर पीड़िता ने महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इतने दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।