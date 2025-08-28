CG News: छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात! चिल्फी बॉर्डर से जबलपुर तक 4 लेन सड़क को मिली मंजूरी

चिल्फीघाटी की चौड़ाई जरूरत के हिसाब से काफ ी कम होने के चलते अक्सर इस रास्ते में जाम की स्थिती बनती है। जिम्मेदारों को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन दौड़ते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए घाटी की चौड़ाई ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। या फिर बिना किसी तरह से प्रभावित किए बिना ही एक समनांतर दूसरे तरफ से घाट काटकर नए सड़क निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, जिसमें समय व धन भले ही ज्यादा लगेगा, लेकिन स्थायी समाधान हो सकता है। लोगों को एक नया मार्ग मिलेगा, साथ ही आवागमन में सुविधा होगी। आने व जाने के लिए अलग-अलग मार्गों का उपयोग किया जा सकता है। जिम्मेदारों को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।