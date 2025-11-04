CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने में हमारी बेटी आकांक्षा तिवारी का भी योगदान…

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता(photo-patrika)
CG News: भारतीय महिला टीम को रविवार को आईसीसी वनडे विश्व कप जिताने में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चैंपियन भारतीय टीम में आकांक्षा फिजियोथैरेपिस्ट व स्पोर्ट्स सांइस विशेषज्ञ के रूप में शामिल रहीं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाडिय़ों को फिट रखने में अहम भूमिका निभाई।
कवर्धा जिले की आकांक्षा ने खिलाडिय़ों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में विशेष नजर रखी, जिससे भारतीय टीम को चैंपियन बनने विशेष सहयोग प्रदान किया। भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भारतीय महिला टीम के साथ आकांक्षा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।
आकांक्षा ने अपनी पढ़ाई रायपुर में पूरी की है और कॅरियर की शुरुआत छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के साथ ही शुरुआत किया था। इसके बाद उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाई। अब भारत की सीनियर टीम में फिजियोथैरेपिस्ट व स्पोर्ट्स सांइस विशेषज्ञ की जैसे अहम सदस्य की भूमिका निभा रही है।
