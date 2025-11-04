CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने में हमारी बेटी आकांक्षा तिवारी का भी योगदान…

कवर्धा जिले की आकांक्षा ने खिलाडिय़ों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में विशेष नजर रखी, जिससे भारतीय टीम को चैंपियन बनने विशेष सहयोग प्रदान किया। भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भारतीय महिला टीम के साथ आकांक्षा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।