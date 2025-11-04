Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने में हमारी बेटी आकांक्षा तिवारी का भी योगदान…

CG News: भारतीय महिला टीम को रविवार को आईसीसी वनडे विश्व कप जिताने में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता(photo-patrika)

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता(photo-patrika)

CG News: भारतीय महिला टीम को रविवार को आईसीसी वनडे विश्व कप जिताने में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चैंपियन भारतीय टीम में आकांक्षा फिजियोथैरेपिस्ट व स्पोर्ट्स सांइस विशेषज्ञ के रूप में शामिल रहीं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाडिय़ों को फिट रखने में अहम भूमिका निभाई।

CG News: आकांक्षा तिवारी...

कवर्धा जिले की आकांक्षा ने खिलाडिय़ों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में विशेष नजर रखी, जिससे भारतीय टीम को चैंपियन बनने विशेष सहयोग प्रदान किया। भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा भारतीय महिला टीम के साथ आकांक्षा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।

छत्तीसगढ़ से की शुरुआत

आकांक्षा ने अपनी पढ़ाई रायपुर में पूरी की है और कॅरियर की शुरुआत छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के साथ ही शुरुआत किया था। इसके बाद उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाई। अब भारत की सीनियर टीम में फिजियोथैरेपिस्ट व स्पोर्ट्स सांइस विशेषज्ञ की जैसे अहम सदस्य की भूमिका निभा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:26 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने में हमारी बेटी आकांक्षा तिवारी का भी योगदान…

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई
कवर्धा

CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को फिर झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)
कवर्धा

केंद्र के समान DA-DR देने की मांग, कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा- चलेगा बड़ा अभियान

DA Hike news
कवर्धा

PM Ujjwala Yojana 3.0: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ, जानें वजह?

स्कूटीधारी महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ (photo source- Patrika)
कवर्धा

Road Accident: कवर्धा में सड़क पर बिखरी पड़ी मिली तीन लाशें, आधी रात अज्ञात वाहन ने मचाया कोहराम

road accident in kawardha
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.