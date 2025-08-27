Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: पेंशनर ने की एरियर्स, महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग…

CG News: कवर्धा जिले में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला कबीरधाम गठन के लिए मंगलवार 26 अगस्त 25 को जनपद पंचायत सभा गृह मेें पेंशनरों की बैठक आयोजित हुई।

कवर्धा

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

CG News: पेंशनर ने की एरियर्स, महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग...(photo-patrika)
CG News: पेंशनर ने की एरियर्स, महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला कबीरधाम गठन के लिए मंगलवार 26 अगस्त 25 को जनपद पंचायत सभा गृह मेें पेंशनरों की बैठक आयोजित हुई। यहां पर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत प्रकाश कुमार गुप्ता को जिला संयोजक नियुक्त किया गया।

वहीं पेंशनर ने एरियस सहित महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग की। इस बैठक में एसएस जैन, एस के नवीन, के एल चौधरी, गौकरण विश्वकर्मा, जेआर चतुर्वेदानी, रमेश कुमार साहू, मूलचंद देवांगन, बी जे शिन्दे आदि ने पेंशनरों की समस्या पर विचार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें

CG Pension: 20 हजार कोल पेंशनर्स को अब तक नहीं मिली जून माह की पेंशन, नाराजगी बढ़ी…
कोरबा
20 हजार कोल पेंशनर्स को अब तक नहीं मिली जून माह की पेंशन(photo-unsplash)

CG News: पेंशनरों ने राहत आदेश जारी करने कहा जरूरी

बैठक में संभागीय अध्यक्ष बी के वर्मा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टीपी सिंह उपस्थित रहे। बैठक को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ राष्ट्रीय विचार धारा को लेकर देशहित के साथ पेंशनरों के हित में कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है।

प्रदेश में महासंघ ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है जिसमें छत्तीसगढ़ में सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक, पृथक पेंशन संचालनालय स्थापना, 80 वर्ष पूरी होने पर 1 महीने पूर्व अतिरिक्त पेंशन के आदेश के साथ कई अनेक पेंशनर्स हितैषी महत्वपूर्ण मामलों पर उपलब्धि हासिल की है।

एरियर्स व महंगाई राहत मिले

बैठक में राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं करने पर असंतोष जाहिर किया गय। वहीं बिना एरियर के आदेश जारी करने पर महंगाई राहत के आदेश की प्रतियों का प्रदेश में होली जलाने का निर्णय लिया गया।

वहीं बताया कि धारा 49 के बहाने पेंशनरों के महंगाई राहत को लेकर आर्थिक शोषण कर रही है और मोदी के गारंटी के तहत केंद्र के समान महंगाई राहत देने मेें षड्यंत्र कर एरियर हड़प कर लगातार अन्याय कर रही है। महासंघ इसके निदान के लिए संघर्ष कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 04:50 pm

Published on:

27 Aug 2025 04:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: पेंशनर ने की एरियर्स, महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.