CG News: पेंशनर ने की एरियर्स, महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग…

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला कबीरधाम गठन के लिए मंगलवार 26 अगस्त 25 को जनपद पंचायत सभा गृह मेें पेंशनरों की बैठक आयोजित हुई। यहां पर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत प्रकाश कुमार गुप्ता को जिला संयोजक नियुक्त किया गया।
वहीं पेंशनर ने एरियस सहित महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग की। इस बैठक में एसएस जैन, एस के नवीन, के एल चौधरी, गौकरण विश्वकर्मा, जेआर चतुर्वेदानी, रमेश कुमार साहू, मूलचंद देवांगन, बी जे शिन्दे आदि ने पेंशनरों की समस्या पर विचार व्यक्त किया।
बैठक में संभागीय अध्यक्ष बी के वर्मा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टीपी सिंह उपस्थित रहे। बैठक को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ राष्ट्रीय विचार धारा को लेकर देशहित के साथ पेंशनरों के हित में कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है।
प्रदेश में महासंघ ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है जिसमें छत्तीसगढ़ में सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक, पृथक पेंशन संचालनालय स्थापना, 80 वर्ष पूरी होने पर 1 महीने पूर्व अतिरिक्त पेंशन के आदेश के साथ कई अनेक पेंशनर्स हितैषी महत्वपूर्ण मामलों पर उपलब्धि हासिल की है।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं करने पर असंतोष जाहिर किया गय। वहीं बिना एरियर के आदेश जारी करने पर महंगाई राहत के आदेश की प्रतियों का प्रदेश में होली जलाने का निर्णय लिया गया।
वहीं बताया कि धारा 49 के बहाने पेंशनरों के महंगाई राहत को लेकर आर्थिक शोषण कर रही है और मोदी के गारंटी के तहत केंद्र के समान महंगाई राहत देने मेें षड्यंत्र कर एरियर हड़प कर लगातार अन्याय कर रही है। महासंघ इसके निदान के लिए संघर्ष कर रही है।