पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! इस उम्र सीमा के बाद मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, जारी हुआ आदेश… जानें कितना मिलेगा फायदा ?

जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को 80 साल पूरा करने के बाद हर पांच साल में बढक़र पेंशन मिलेगी। जारी आदेश के अनुसार 80 से 85 वर्ष तक 20 प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष तक 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष तक 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष तक 50 प्रतिशत और 100 वर्ष से अधिक पर 100 प्रतिशत पेंशन अतिरिक्त मिलेगी।