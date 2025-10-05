Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG News: खेत में काम के दौरान करंट लगने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला…

CG News: कवर्धा जिले में शनिवार को टूटकर खेत में गिरे 11केव्ही बिजली के तार ने दो सगे भाइयों की जान ले ली। दोनों भाई खेत में दवाई का छिड़काव करने गए थे।

2 min read

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

CG News: खेत में काम के दौरान करंट लगने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: खेत में काम के दौरान करंट लगने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शनिवार को टूटकर खेत में गिरे 11केव्ही बिजली के तार ने दो सगे भाइयों की जान ले ली। दोनों भाई खेत में दवाई का छिड़काव करने गए थे। खेत में गिरे तार को देख नहीं पाए, लिहाजा दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शव का पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

CG News: खेत में काम करते समय हुआ हादसा

घटना लोहारा थानाक्षेत्र के ग्राम आमगांव की है। यहां निवासी दो सगे भाई टीकम(40) व सुरेन्द्र(37) पिता गयाराम निर्मलकर शनिवार की सुबह अपने खेत में लगे धान में दवाई छिड़कने के लिए गए हुए थे। 11 केव्ही खंभे से बिजली की तार टूटकर खेत में ही गिरा था। इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो सकी, जिसके चलते दोनों भाई बिजली प्रवाहित तार की संपर्क में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

दोपहर में करीब 12 बजे किसी किसान ने शव को देखा तो सहसपुर लोहारा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले बिजली समप्लाई को बंद कराया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शव को खेत से बाहर निकाला। पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टन के लिए भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

दो भाइयों की दर्दनाक मौत

अभी कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। किसी भी समय तेज आंधी-तूफान की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। खेत में करंट प्रभावित हो रहा तार गिर जाता है और बिजली विभाग को भनक तक नहीं लगता। जबकि बिजली विभाग दावा करता है कि उनका सिस्टम काफी हाइटेक हो चुका है।

कोई भी क्षेत्र में बिजली का तार टूटकर जैसे ही जमीन या पानी को छूएगा बिजली अपने आप बंद हो जाएगी। साथ ही एडवांश सिस्टम के जरिए विभाग को पता चल जाएगा कि फाल्ट कहां पर आई है। लेकिन इन घटनाओं को देखकर नहीं लगता है कि सिस्टम हाईटेक हुआ है या फिर विभागीय कमजोरी है। नहीं तो आज बिजली विभाग अलर्ट होता। लाइन बंद कर दिया जाता तो दो सगे भाइयों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।

Published on:

05 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: खेत में काम के दौरान करंट लगने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला…

