Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित…

CG Congress Protest: छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दामों और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में कारगिल चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित...(photo-patrika)

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित...(photo-patrika)

CG Congress Protest: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक में उस्मान बेग के नेतृत्व में सैकड़ों युवा सड़क पर उतरकर छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दामों और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में कारगिल चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान नुक्कड़ सभा आयोजित कर सरकार के कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा बढ़े हुए बिजली दरों के विरोध में प्रदेशस्तरीय चरणबद्ध कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह प्रदर्शन किया गया। उस्मान बेग ने कार्यक्रम के दौरान कहा की बिजली के बिल बढ़ने और योजना बंद होने से किसानों, मजदूरों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

CG Congress Protest: रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित

बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकता पर जनता को राहत मिलनी चाहिए, न कि बोझ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। जबसे भाजपा सरकार आई है बिजली बिल की दरों में चार से 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है जबकि इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ था।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साय सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए जनता को परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने चेतावनी ेदेते हुए कहा कि मनमानी कर बढ़ाए गए बिजली दर को यदि वापस नहीं लिया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 03:45 pm

Published on:

05 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पटवारी और RI पर गंभीर आरोप! भू-अर्जन नक्शे में छेड़छाड़ की शिकायतों के बावजूद जांच नहीं…

रायगढ़

प्रेमी जोडे़ ने किया जहर सेवन, Bf की मौत, Gf की हालत गंभीर, जानें क्या थी वजह…

प्रेमी जोडे़ ने किया जहर सेवन, Bf की मौत, Gf की हालत गंभीर, जानें क्या थी वजह...(photo-patrika)
रायगढ़

डबल मर्डर से दहला रायगढ़… दशहरे के दिन सास और दामाद की हत्या, इस हाल में मिली लाश, बेटी भी घायल

रायगढ़

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू…

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू...(photo-patrika)
रायगढ़

इंस्टा का प्यार या फंदा? नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाया, फिर जो हुआ… जानकर चौंक जाएंगे आप!

cg news (Photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.