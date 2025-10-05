बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित…

बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकता पर जनता को राहत मिलनी चाहिए, न कि बोझ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। जबसे भाजपा सरकार आई है बिजली बिल की दरों में चार से 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है जबकि इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ था।