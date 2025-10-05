बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित…

बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रायगढ़ में नुक्कड़ सभा आयोजित...(photo-patrika)
CG Congress Protest: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक में उस्मान बेग के नेतृत्व में सैकड़ों युवा सड़क पर उतरकर छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दामों और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में कारगिल चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान नुक्कड़ सभा आयोजित कर सरकार के कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा बढ़े हुए बिजली दरों के विरोध में प्रदेशस्तरीय चरणबद्ध कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह प्रदर्शन किया गया। उस्मान बेग ने कार्यक्रम के दौरान कहा की बिजली के बिल बढ़ने और योजना बंद होने से किसानों, मजदूरों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकता पर जनता को राहत मिलनी चाहिए, न कि बोझ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। जबसे भाजपा सरकार आई है बिजली बिल की दरों में चार से 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है जबकि इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ था।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साय सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए जनता को परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने चेतावनी ेदेते हुए कहा कि मनमानी कर बढ़ाए गए बिजली दर को यदि वापस नहीं लिया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
