जुआ की महफ़िल का भंडाफोड़, जंगल में ताश पर दांव लगाते 8 जुआरियों को पुलिस ने दबोचा

Crime News: कवर्धा जिले के रेंगाखार जंगल में स्वतंत्रता दिवस के दिन जुआरियों की महफ़िल सज रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और ताश-पत्तों के साथ पैसे दांव पर लगाते लोगों को रंगेहाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर रेंगाखार थाना पुलिस ने जंगल में दबिश दी, जहां एक दर्जन से अधिक लोग ताश के पत्ते लगाकर पैसे दांव पर लगा रहे थे।
तभी अचानक हुई कार्रवाई में 8 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से जुआरियों के पास से नगद 54,700 रुपए 8 मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 58,000 रुपए आंकी गई है, ताश की गड्डी और प्लास्टिक की चटाई जब्त की। कुल ज़ब्ती का मूल्य करीब 1.12 लाख रुपए बताया गया है।
Crime News: सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार जुआरियों में कबीरधाम जिले के अलावा पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के दमोह जिले से आए लोग भी शामिल हैं। सभी के पास से अलग-अलग नकद रकम और मोबाइल बरामद किए गए हैं।