जुआ की महफ़िल का भंडाफोड़, जंगल में ताश पर दांव लगाते 8 जुआरियों को पुलिस ने दबोचा

Crime News: कवर्धा जिले के रेंगाखार जंगल में स्वतंत्रता दिवस के दिन जुआरियों की महफ़िल सज रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और ताश-पत्तों के साथ पैसे दांव पर लगाते लोगों को रंगेहाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर रेंगाखार थाना पुलिस ने जंगल में दबिश दी, जहां एक दर्जन से अधिक लोग ताश के पत्ते लगाकर पैसे दांव पर लगा रहे थे।