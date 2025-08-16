Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

जुआ की महफ़िल का भंडाफोड़, जंगल में ताश पर दांव लगाते 8 जुआरियों को पुलिस ने दबोचा

Crime News: स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां पूरा देश जश्न मना रहा था, वहीं कवर्धा जिले के रेंगाखार जंगल में जुआ चल रहा था।

कवर्धा

Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2025

जंगल में पुलिस की दबिश, 8 जुआरी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
जंगल में पुलिस की दबिश, 8 जुआरी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Crime News: कवर्धा जिले के रेंगाखार जंगल में स्वतंत्रता दिवस के दिन जुआरियों की महफ़िल सज रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और ताश-पत्तों के साथ पैसे दांव पर लगाते लोगों को रंगेहाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर रेंगाखार थाना पुलिस ने जंगल में दबिश दी, जहां एक दर्जन से अधिक लोग ताश के पत्ते लगाकर पैसे दांव पर लगा रहे थे।

तभी अचानक हुई कार्रवाई में 8 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से जुआरियों के पास से नगद 54,700 रुपए 8 मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 58,000 रुपए आंकी गई है, ताश की गड्डी और प्लास्टिक की चटाई जब्त की। कुल ज़ब्ती का मूल्य करीब 1.12 लाख रुपए बताया गया है।

Crime News: सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार जुआरियों में कबीरधाम जिले के अलावा पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के दमोह जिले से आए लोग भी शामिल हैं। सभी के पास से अलग-अलग नकद रकम और मोबाइल बरामद किए गए हैं।

Updated on:

16 Aug 2025 01:25 pm

Published on:

16 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / जुआ की महफ़िल का भंडाफोड़, जंगल में ताश पर दांव लगाते 8 जुआरियों को पुलिस ने दबोचा

