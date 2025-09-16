DJ Ban: रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, 8 फ़ीट से बड़े डीजे पर सख्त रोक, एसपी ने कार्रवाई की दी चेतावनी

हर वर्ष धार्मिक आयोजन के समय पुलिस विभाग द्वारा डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें नियम कायदों की जानकारी देते हैं। साथ ही अपील के साथ चेतावनी भी देते हैं अधिक साउंड पर डीजे बजाया तो कार्रवाई होगी। बावजूद अधिक नहीं अत्यधिक आवाज पर डीजे गलियों, चौक-चौराहों से गुजरते हैं। ऐसा लगता है मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। मुख्य रुप से बुजुर्ग, बीमार और कम उम्र के बच्चों अधिक तकलीफ होती है बावजूद इस पर किसी तरह से दबाव नहीं बनाया जाता कि साउंड कम किया जाए। मतलब पुलिस की चेतावनी मात्र औपचारिकता ही रहती है।