CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

प्राथमिक शाला जामुनपानी में पढ़ने वाले इन बच्चों का माध्यम भले ही हिन्दी है, लेकिन शिक्षकों ने इन्हें अंग्रेजी भाषा की मूल बातें सिखाने के लिए निरंतर प्रयास किया। इसका परिणाम यह है कि ये बच्चे अब न केवल अंग्रेजी में बोल पा रहे हैं बल्कि माइक पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति भी दे रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा संकुल स्तरीय बाल कौशल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिलेभर के विद्यालयों में बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है।