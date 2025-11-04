Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

CG News: छोटे-छोटे बच्चे अंग्रेजी में धाराप्रवाह बातचीत करते नजर आए हैं। यह दृश्य देखकर न केवल ग्रामीणों बल्कि पूरे जिले के शिक्षा जगत में उत्साह का माहौल है।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

CG News: कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र से एक प्रेरणादायक और खुबसूरत तस्वीर सामने आई है। पंडरिया विकासखंड के ग्राम जामुनपानी में रहने वाले बैगा आदिवासी समाज के छोटे-छोटे बच्चे अंग्रेजी में धाराप्रवाह बातचीत करते नजर आए हैं। यह दृश्य देखकर न केवल ग्रामीणों बल्कि पूरे जिले के शिक्षा जगत में उत्साह का माहौल है।

जामुनपानी ऐसा क्षेत्र है, जहां आज भी ग्रामीणों के लिए हिन्दी को सहज रूप से बोलना या समझना आसान नहीं है। बावजूद इसकेए वहीं के बच्चे आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में संवाद कर रहे हैं। यह उपलब्धि स्थानीय शिक्षकों की समर्पण भावना और बच्चों की लगन का नतीजा है।

प्राथमिक शाला जामुनपानी में पढ़ने वाले इन बच्चों का माध्यम भले ही हिन्दी है, लेकिन शिक्षकों ने इन्हें अंग्रेजी भाषा की मूल बातें सिखाने के लिए निरंतर प्रयास किया। इसका परिणाम यह है कि ये बच्चे अब न केवल अंग्रेजी में बोल पा रहे हैं बल्कि माइक पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति भी दे रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा संकुल स्तरीय बाल कौशल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिलेभर के विद्यालयों में बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है।

इसी क्रम में जामुनपानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अंग्रेजी संवाद प्रस्तुति देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बच्चियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों छात्राएं बिना किसी झिझक या रुकावट के अंग्रेजी में प्रश्नोत्तर कर रही हैं। उनके उच्चारण और आत्मविश्वास को देखकर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ-साथ जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित हैं।

प्रेरणा बनी जामुनपानी की पहल

वनांचल क्षेत्र के इस छोटे से विद्यालय की यह पहल अन्य ग्रामीण स्कूलों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। यह उदाहरण इस बात को साबित करता है कि संसाधनों की कमी होने के बावजूद यदि शिक्षक और विद्यार्थी समर्पण के साथ काम करें, तो किसी भी भाषा या विषय में महारत हासिल की जा सकती है। ग्रामीणों ने भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे दुनिया से जुड़ने में सक्षम बनते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 02:05 pm

Published on:

04 Nov 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने में हमारी बेटी आकांक्षा तिवारी का भी योगदान…

CG News: महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता(photo-patrika)
कवर्धा

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई
कवर्धा

CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को फिर झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)
कवर्धा

केंद्र के समान DA-DR देने की मांग, कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा- चलेगा बड़ा अभियान

DA Hike news
कवर्धा

PM Ujjwala Yojana 3.0: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ, जानें वजह?

स्कूटीधारी महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ (photo source- Patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.