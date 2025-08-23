Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ी, 24.70 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए महतारी सदन…

CG News: कवर्धा जिले की हर ग्राम पंचायत में महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने, आपसी समरसता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा।

कवर्धा

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

24.70 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए महतारी सदन(photo-patrika)
24.70 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए महतारी सदन(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने, आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है।

CG News: सदन के लिए 24 लाख 70 हजार रुपए स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसके तहत कबीरधाम जिले को 5 नए महतारी सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनका निर्माण ग्राम किशुनगढ़, चारभाटा, पोड़ी, रेंगाखारकला और राजानवागांव में कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इससे जिले में निर्माणाधीन 14 महतारी सदनों की संख्या बढ़कर अब कुल 19 हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG Patwari: ऑनलाइन काम में लापरवाही, 142 पटवारीयों को कारण बताओ नोटिस जारी…
जांजगीर चंपा
CG Patwari: ऑनलाइन काम में लापरवाही(photo-patrika)

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वीकृत 14 महतारी सदनों का निर्माण कार्य जिले में तेजी से प्रगति पर है। इनका निर्माण कुल 3 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपए की लागत से कराया जा रहा है। प्रत्येक महतारी सदन पर 24 लाख 70 हजार रुपए की स्वीकृत राशि व्यय की जा रही है।

अब संख्या हुई कुल 19

कबीरधाम जिले के विभिन्न विकासखंडों की पंचायतों में महतारी सदन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें कवर्धा विकासखंड के ग्राम बम्हनी, रबेली, लखनपुर, खडौदा रबेली, भागुटोला, मैनपुरी, जोराताल, बरबसपुर, बिरकोना और धरमपुरा है। वहीं सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम रणवीरपुर और पंडरिया विकासखंड के ग्राम मोहतराखुर्द, कुंडा और जेवड़न कला शामिल हैं।

प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफु ट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 03:24 pm

Published on:

23 Aug 2025 03:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ी, 24.70 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए महतारी सदन…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.