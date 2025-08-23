महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ी, 24.70 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए महतारी सदन…

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसके तहत कबीरधाम जिले को 5 नए महतारी सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनका निर्माण ग्राम किशुनगढ़, चारभाटा, पोड़ी, रेंगाखारकला और राजानवागांव में कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इससे जिले में निर्माणाधीन 14 महतारी सदनों की संख्या बढ़कर अब कुल 19 हो जाएगी।