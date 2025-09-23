CG News: छत्तीसगढ़ के इस गांव में फ्री फायर खेलने पर लगेगा जुर्माना, शराब पर भी लगाया प्रतिबंध

CG News: नशे की हालत में गाली-गलौज करना, पैसे की उगाही एवं चोरी जैसे कुकृत्यों को अंजाम देना आम बात हो गई है। ऐसी ही गंभीर स्थिति ग्राम चांदो में भी निर्मित हो चुकी है। इस कारण जनसामान्य को परेशानी हो रही थी। इन सब परेशानियों को देखते हुए ग्राम प्रमुखों ने बैठक लेकर ग्राम स्तर पर कठोर नियम पारित किया है।
प्रमुख रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले पर 5 हजार आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रमाण सहित बताने वाले को 3 हजार का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार अवैध शराब बिक्री, खुला डिस्पोजल, चखना बेचने एवं फ्री फायर या अन्य ऑनलाइन सट्टा खेलने पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
नियम की सूचना कोटवार से मुनादी करवाकर दी गई है। युवा कृषक प्रतुल कुमार वैष्णव ने कहा है कि हम नशे की लत में गिरफ्त युवाओं के लिए मोटिवेशनल कैंप का आयोजन करेंगे। मेडिकल कैंप लगवाकर दवाइयों के माध्यम से भी नशा छुड़वाने पहल करेंगे।
नियम को पारित करवाने में ग्राम पटेल मानिक देवांगन, ग्राम प्रमुख डालचंद साहू, पुखराज देवांगन, विवेक वैष्णव, पंच मिलनदास साहू, चंद्रभान साहू, लिलेश्वर देवांगन, पुष्पक देवांगन, पूरण साहू, दादू साहू, राकेश, सुखराम, भरतलाल सहित अनेक वरिष्ठजनों की अहम भूमिका रही।