CG News: छत्तीसगढ़ के इस गांव में फ्री फायर खेलने पर लगेगा जुर्माना, शराब पर भी लगाया प्रतिबंध

प्रमुख रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले पर 5 हजार आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रमाण सहित बताने वाले को 3 हजार का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार अवैध शराब बिक्री, खुला डिस्पोजल, चखना बेचने एवं फ्री फायर या अन्य ऑनलाइन सट्टा खेलने पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।