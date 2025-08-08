Kawardha News: शराब के नशे में डूबा विवाद बना जानलेवा, युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या

कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरा के आश्रित ग्राम मांदीभाटा में कोटवार की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामला बुधवार देर शाम की है। ग्राम कोटवार नरेंद्र मानिकपुरी गांव के अन्य व्यक्ति चैन सिंह के साथ शराब दुकान पहुंचा। वहां पर दोनों ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई।