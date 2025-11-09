Pandit Pradeep Mishra: कभी मत कहो भाग्य खराब है, पं. प्रदीप मिश्रा बोले- सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, दी ये सिख

पंडित मिश्रा ने तीसरे दिन के प्रवचन में कहा कि भगवान शिव हर समस्या का समाधान कर सकते हैं बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कभी यह मत कहिए कि मेरा भाग्य खराब है या समय खराब है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं वो मेरी किस्मत बदल देंगे। पं.मिश्रा ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि भगवान पर अटूट विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर बुराई से मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मन से संकल्प ले ले कि अब शराब नहीं पीएगा, वह निश्चित रूप से इस बुराई से दूर हो जाएगा।