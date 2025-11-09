Pandit Pradeep Mishra: कभी मत कहो भाग्य खराब है, पं. प्रदीप मिश्रा बोले- सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, दी ये सिख

पं. प्रदीप मिश्रा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Pandit Pradeep Mishra: कवर्धा जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम घुघरी में चल रही शिवमहापुराण कथा एवं सुरूभि यज्ञ में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रसिद्ध कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता पंडाल से बाहर तक बैठे नजर आए।
पंडित मिश्रा ने तीसरे दिन के प्रवचन में कहा कि भगवान शिव हर समस्या का समाधान कर सकते हैं बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कभी यह मत कहिए कि मेरा भाग्य खराब है या समय खराब है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं वो मेरी किस्मत बदल देंगे। पं.मिश्रा ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि भगवान पर अटूट विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर बुराई से मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मन से संकल्प ले ले कि अब शराब नहीं पीएगा, वह निश्चित रूप से इस बुराई से दूर हो जाएगा।
पं.मिश्रा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग से पूछा कि उसे क्या चाहिए। इस पर वासुकी ने कहा आपने मेरा हाल पूछाए यही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान ने प्रसन्न होकर वासुकी को अपने गले में स्थान देने का वरदान दिया। पंडित मिश्रा ने कहा कि यह प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि भोलेनाथ सच्चे दयालु और करुणामय देवता हैं जो सबकी पीड़ा समझते हैं।
महाभारत काल का प्रसंग सुनाते हुए पं.मिश्रा ने कहा कि जब पांडव निराश हो गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी थी। शिव उपासना से ही आत्मबल बढ़ता हैए शक्ति मिलती है और सफ लता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा आपकी समस्या का हल सिर्फ एक लोटा जल है जो श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करें।
