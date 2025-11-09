Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Pandit Pradeep Mishra: कभी मत कहो भाग्य खराब है, पं. प्रदीप मिश्रा बोले- सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, दी ये सिख

Pandit Pradeep Mishra: भक्ति और श्रद्धा से सराबोर माहौल में पं. मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव हर समस्या का समाधान कर सकते हैं- बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि भोलेनाथ पर अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से जीवन की हर बुराई से मुक्ति संभव है।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Nov 09, 2025

पं. प्रदीप मिश्रा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पं. प्रदीप मिश्रा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Pandit Pradeep Mishra: कवर्धा जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम घुघरी में चल रही शिवमहापुराण कथा एवं सुरूभि यज्ञ में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रसिद्ध कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता पंडाल से बाहर तक बैठे नजर आए।

पंडित मिश्रा ने तीसरे दिन के प्रवचन में कहा कि भगवान शिव हर समस्या का समाधान कर सकते हैं बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कभी यह मत कहिए कि मेरा भाग्य खराब है या समय खराब है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं वो मेरी किस्मत बदल देंगे। पं.मिश्रा ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि भगवान पर अटूट विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर बुराई से मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मन से संकल्प ले ले कि अब शराब नहीं पीएगा, वह निश्चित रूप से इस बुराई से दूर हो जाएगा।

सबकी पीड़ा समझते हैं भोलेनाथ

पं.मिश्रा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग से पूछा कि उसे क्या चाहिए। इस पर वासुकी ने कहा आपने मेरा हाल पूछाए यही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान ने प्रसन्न होकर वासुकी को अपने गले में स्थान देने का वरदान दिया। पंडित मिश्रा ने कहा कि यह प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि भोलेनाथ सच्चे दयालु और करुणामय देवता हैं जो सबकी पीड़ा समझते हैं।

Pandit Pradeep Mishra: एक लोटा जल

महाभारत काल का प्रसंग सुनाते हुए पं.मिश्रा ने कहा कि जब पांडव निराश हो गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी थी। शिव उपासना से ही आत्मबल बढ़ता हैए शक्ति मिलती है और सफ लता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा आपकी समस्या का हल सिर्फ एक लोटा जल है जो श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करें।

ये भी पढ़ें

Pandit Pradeep Mishra: IAS-IPS, NEET की कर रहे तैयारी तो ऐसे करें शिवलिंग की पूजा, सफलता की पक्की गारंटी, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए अचूक उपाए
धमतरी
Pandit Pradeep Mishra in cg

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 11:41 am

Published on:

09 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Pandit Pradeep Mishra: कभी मत कहो भाग्य खराब है, पं. प्रदीप मिश्रा बोले- सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, दी ये सिख

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Shiv Mahapuran Katha: प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु, कहा- भगवान किसी भी रूप में हमारे पास पहुंच सकते है

Shiv Mahapuran Katha: प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु, कहा- भगवान किसी भी रूप में हमारे पास पहुंच सकते है
कवर्धा

CG News: कवर्धा मेडिकल कॉलेज में 60 पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति

CG News: कवर्धा मेडिकल कॉलेज में 60 पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति
कवर्धा

Shiv Mahapuran Katha: शिवपुराण कथा के पहले दिन उमड़ी भीड़, पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने पहुंचे भक्त

Shiv Mahapuran Katha: शिवपुराण कथा के पहले दिन उमड़ी भीड़, पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने पहुंचे भक्त
कवर्धा

आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन, देखें रूट और पार्किंग

आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन,देखें रूट और पार्किंग
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, बैगा आदिवासी समाज के बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.