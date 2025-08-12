खाद की किल्लत व बिजली समस्या! किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन…

वहां ज्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाया जाए। नए पंप कनेक्शन की मांग करने वाले उपभोक्ता किसानों को टीसी कनेक्शन दिया जाए। जहां जरूरत हो वहां 11 केव्ही ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक स्थायी या अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया है, जो पंप चला रहे हैं, उनका सर्वे कर उन्हें तुरंत टीसी कनेक्शन दिया जाए। सिंचाई नहरों का मरमत और साफ सफाई की कमी की वजह से बांधों और डायवर्सन का पानी किसान तक आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंच रहा है। वहां की सफाई और मरमत किया जाना चाहिए। सुतिया पाट नहर विस्तारीकरण के कार्य में गति लाने के लिए जमीन अधिग्रहण सबधी कार्य को तेजी से किया जाए।