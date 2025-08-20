CG Fraud: ठगी करने वाले कवर्धा के तीन मास्टर माइंड गिरफ्तार, 50 करोड़ की धोखाधड़ी को दिया अंजाम

वर्ष 2022 में धर्मेश धुर्वे प्रार्थी शिव सोनी के पास पहुंचा था। उसने बताया कि धर्मेश धुर्वे, यतींद्र धुर्वे व हर्षिता शर्मा मिलकर डीवायपी धुर्वे ब्रदर्स प्राइवेट लिमीटेड संचालित करते हैं। कार्यालय निवेश किंग के नाम से बिलासपुर में है। इसमें वह लोगों से रकम निवेश कराते हैं। निवेशक को निवेश की राशि का प्रतिमाह 10 प्रतिशत मासिक लाभ और 12 माह बाद मूल रकम वापसी की गारंटी का भरोसा दिया गया। भरोसा कर प्रार्थी व कवर्धा के कुछ युवाओं द्वारा चेक ऑनलाइन व नगद के माध्यम से कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया गया। कुछ समय तक राशि निवेश करने पर इन्हें लाभ भी दिया गया। इसके चक्कर में युवक और अधिक राशि निवेश करने लगे। बीच-बीच में कुछ लाभ होता तो लगने लगा अधिक लाभ होगा। इसके चलते निवेश की राशि और अधिक बढ़ती चली गई। लेकिन कुछ समय बाद राशि देना बंद कर दिया।