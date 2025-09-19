Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG News: सूदखोरी व ब्लैकमेलिंग के खेल का पर्दाफाश, 50 हजार के कर्ज को बना 6 लाख का बोझ

CG News: अपमान और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। उसका सहयोगी राकेश साहू लोगों के घर जाकर जबरदस्ती वसूली करता था और मारपीट व धमकी देकर आतंक का माहौल फैलाता था।

कवर्धा

Love Sonkar

Sep 19, 2025

CG News: सूदखोरी व ब्लैकमेलिंग के खेल का पर्दाफाश, 50 हजार के कर्ज को बना 6 लाख का बोझ

CG News: लंबे समय से सूदखोरी और धमकी के मामलों में संलिप्त अमीना ताज निवासी कवर्धा व उसके सहयोगी ड्राइवर राकेश साहू के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 308(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और धारा 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पीड़ितों ने बताया कि अमीना ताज जरूरतमंद लोगों को रकम देकर उस पर कई गुना अत्यधिक ब्याज वसूलती थी। प्रार्थी ने मात्र 50 हजार रुपये का कर्ज लिया, जिस पर उसने करीब 6 लाख रुपये वसूल लिया है। इसके बाद भी ब्लैंक चेक के सहारे लगातार धमकी और ब्लैकमेल किया जाता रहा। रकम न देने पर गाली-गलौज, मारपीट, सामाजिक अपमान और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। उसका सहयोगी राकेश साहू लोगों के घर जाकर जबरदस्ती वसूली करता था और मारपीट व धमकी देकर आतंक का माहौल फैलाता था।

हाल ही में वायरल एक ऑडियो में अमीना ताज एक पीड़ित को यह कहकर धमका रही थी कि यदि कोई उसके खिलाफ थाना में आवेदन देगा, तो एफआईआर तो दूर, उसका आवेदन तक स्वीकार नहीं होगा। इस प्रकार वह पुलिस और कानून से ऊपर होने का झूठा भय दिखाकर लोगों का शोषण कर रही थी। पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनके घर और कार्यालय में दबिश दी। दबिश के दौरान उधारी लेनदेन के कागजात और पीड़ितों द्वारा हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, लेनदेन संबंधी रजिस्टर व अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिसकी जांच जारी है।

इससे उनके सूदखोरी और अवैध गतिविधियों का और बड़ा जाल सामने आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अमीना ताज के खिलाफ प्राप्त अन्य चार प्रार्थियों के आवेदन भी जांच में शामिल किए गए हैं। थाना कोतवाली की टीम ने तत्काल संज्ञान लेकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया और आरोपियों को न्यायालय में रिमांड के लिए पेश कर दिया गया है।

Published on:

19 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: सूदखोरी व ब्लैकमेलिंग के खेल का पर्दाफाश, 50 हजार के कर्ज को बना 6 लाख का बोझ

