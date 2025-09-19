CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन

इसे देखकर गौसेवकों को बहुत पीड़ा होती है। सभी शंकराचार्यों ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। दंडी स्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गौसेवक नगर के गांधी मैदान में जुटे। यहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। एक स्वर में गौमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग की गई है। 9 सुत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर गोपाल वर्मा से सभाकक्ष में वार्ता की गई। कलेक्टर ने उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक सूना और ज्ञापन लेने के बाद राज्य सरकार को भेजने की बात कही है। क्योंकि सभी मांगे राज्यस्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।