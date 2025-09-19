Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन

CG News: राज्य सरकार को अवगत कराने की बात कही गई है। दंडी स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता व राज्य सरकारें राज्यमाता घोषित करें।

कवर्धा

Love Sonkar

Sep 19, 2025

CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन
गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन (Photo Patrika)

CG News: कवर्धा जिले में गौ सेवकों की टीम ने गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर सभा का आयोजन किया। सभा के बाद रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 9 सुत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है। जिसमें इच्छा मृत्यु की भी अनुमति मांगी गई है।

कार्यक्रम में सलधाधाम के दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महराज के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के गेट के पास धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ने गौसेवकों के साथ बात की है, उनकी मांग पर राज्य सरकार को अवगत कराने की बात कही गई है। दंडी स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता व राज्य सरकारें राज्यमाता घोषित करें।

इसके लिए हर राज्य में मांग हो रही है। छग के हर जिलों से ये मांग उठाई जाएगी। हम अपने आप को हिन्दू कहते हैं, लेकिन गौ हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। गाय कट रही है, खुलेआम गाय कट रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसे रोक पाने में कोई ससक्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसका खामियाजा गौवंशी मवेशियों को भुगतना पड़ रहा है।

इसे देखकर गौसेवकों को बहुत पीड़ा होती है। सभी शंकराचार्यों ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। दंडी स्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गौसेवक नगर के गांधी मैदान में जुटे। यहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। एक स्वर में गौमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग की गई है। 9 सुत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर गोपाल वर्मा से सभाकक्ष में वार्ता की गई। कलेक्टर ने उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक सूना और ज्ञापन लेने के बाद राज्य सरकार को भेजने की बात कही है। क्योंकि सभी मांगे राज्यस्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

Updated on:

19 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

19 Sept 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन

