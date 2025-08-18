स्कूल हॉस्टल में छात्र की मौत से मचा हड़कंप, शरीर में मिले नीले निशान

MP News: मध्य प्रदेश के खुजराहो से बड़ा मामला सामने आया है। जहां ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की मौत हो गई। सुबह रूममेट छात्र को जगाने के लिए पहुंचा था, मगर वह नहीं उठा। इसके बाद रूममेट ने तुरंत ही स्कूल प्रशासन को मामले की जानकारी दी।



इस पूरे मामले पर बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि ग्राम गंज में संचालित ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र अनुराग की मौत हुई है। बच्चे का शरीर नीला पड़ना किसी आंतरिक समस्या या दम घुटने का संकेत हो सकता है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हॉस्टल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

