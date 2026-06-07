मानसून अलर्ट : कमजोर नींव पर 11 लाख की पुलिया का निर्माण, पहली बारिश में ही बहने का डर

निर्माणाधीन पुलिया से आठ किलोमीटर क्षेत्र का पानी आता है। इस स्थिति में कमजोर निर्माण से पुलिया के पाइपों का बह जाना तय है। ग्रामीणों ने पंचायत अमला और जनपद पंचायत अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए गुणवत्ता में सुधार की मांग की है। किसान लाल सिंह और मंगल ने बताया कि पुलिया का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि बारिश के तेज बहाव से इसे कोई दिक्कत न हो।