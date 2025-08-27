9 माह की बच्ची ने निगल लिया ताले की चाबी का गुच्छा, गले में फंसा

Khandwa- एमपी के खंडवा में हैरान कर देनेवाला वाकया हुआ। यहां महज 9 माह की एक बच्ची ने ताले की चाबी का गुच्छा निगल लिया। चाबी का यह गुच्छा उसके गले में जा फंसा जिससे उसकी जान पर बन आई। घरवाले घबरा उठे। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने कठिन ऑपरेशन कर चाबी सफलतापूर्वक बाहर निकाल ली। खंडवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने यह कमाल किया। कॉलेज के डॉक्टरों ने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप (Direct Laryngoscope) की मदद से ऑपरेशन कर बच्ची की जान बचा ली।