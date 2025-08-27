Patrika LogoSwitch to English

9 माह की बच्ची ने निगल लिया ताले की चाबी का गुच्छा, गले में फंसा

Khandwa- एमपी के खंडवा में हैरान कर देनेवाला वाकया हुआ। यहां महज 9 माह की एक बच्ची ने ताले की चाबी का गुच्छा निगल लिया।

खंडवा

deepak deewan

Aug 27, 2025

Khandwa- एमपी के खंडवा में हैरान कर देनेवाला वाकया हुआ। यहां महज 9 माह की एक बच्ची ने ताले की चाबी का गुच्छा निगल लिया। चाबी का यह गुच्छा उसके गले में जा फंसा जिससे उसकी जान पर बन आई। घरवाले घबरा उठे। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने कठिन ऑपरेशन कर चाबी सफलतापूर्वक बाहर निकाल ली। खंडवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने यह कमाल किया। कॉलेज के डॉक्टरों ने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप (Direct Laryngoscope) की मदद से ऑपरेशन कर बच्ची की जान बचा ली।

खंडवा के सुरगांव बंजारी में यह घटना घटी। यहां के निवासी रितेश की 9 महीने की बच्ची अंकिता ने चाबी की गुच्छी निगल। चाबी की यह गुच्छी उसके गले में फंस गई जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया।

बच्ची अंकिता ने सुबह करीब 10 बजे खेलते समय चाबी की यह गुच्छी निगल ली। यह गले में अटक गई जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह चीख चीखकर रोने लगी। बच्ची की यह हालत देख परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।

क्रिकोफेरिंस में फंसी चाबी की गुच्छी

डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि बच्ची के गले (क्रिकोफेरिंस) में फॉरेन बॉडी (चाबी की गुच्छी) फंसी हुई थी। अस्पताल के नाक कान गला विभाग के डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसका ऑपरेशन चालू किया और उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया।

खंडवा मेडिकल कॉलेज के नाक कान गला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुनिल बजोलिया के मार्गदर्शन में सीनियर रेज़िडेंट डॉ. शिवम सिंह और डॉ. स्वेता शर्मा द्वारा यह कठिन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप (Direct Laryngoscope) की मदद से किया गया।

