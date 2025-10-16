कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

पार्षद रामगोपाल शर्मा ने सवाल पूछा कि रितेश गोयल के घर से गंगराड़े धर्मशाला तक निगम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर कैसे निर्माण कर दी गई। 42 लाख रुपए की सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। पार्षद ने कहा कि कॉलोनी वालों को फायदा पहुंचाने लाखों की सड़क बनाई गई। निगम के कार्य पालन यंत्री राधेश्याम उपाध्याय ने जवाब दिया कि इस मार्ग का निर्माण कायाकल्प योजना में कराया गया है। बड़गांवभिला मार्ग को शहर को जोडऩे चौड़ीकरण का कार्य हुआ है। एमआई सदस्यों के निर्णय और शासन की गाइड लाइन पर निर्माण हुआ है।