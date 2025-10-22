तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर रोक दिया हाइवे

घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने आशापुर बैतूल हाइवे जाम कर दिया। सड़क के बीच लोग बैठ गए और कंपनी के ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। दोपहर 3 बजे तक लोग धराना देकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। घटना की जानकारी लगने पर रोशनी चौकी प्रभारी सुसा परते और खालवा थाने से एएसआइ चंद्रकांत सोनवने और एएसआइ सुरेश पाटील लोगों के बीच पहुंचे। लोगों ने मृतक व घायल के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ठेकेदार ने मौके पर मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए। जिसके बाद धरना खत्म हुआ।