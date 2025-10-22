Patrika LogoSwitch to English

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर रोक दिया हाइवे

आशापुर-बैतूल निर्माणाधीन फोर लेन मार्ग पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क निर्माण कर रही कंपनी के तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण चक्काजाम कर सड़क पर बैठ गए। कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

less than 1 minute read

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 22, 2025

- फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन

निर्माणाधीन हाइवे पर दोपहर करीब 12 बजे मेंढ़ापानी और डाबिया के बीच की घटना है। डंपर क्रमांक एमपी 47-एच-0352 ने मिथुन पिता (40) पन्नालाल की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर मिथुन के साथ उसका दोस्त रामकृष्ण पिता सुखराम (26) बैठा हुआ था। बाइक सहित दोनों ही नीचे गिर गए। ड्राइवर ने डंपर रोकने की बजाए मिथुन के ऊपर से निकाल दिया। इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल रामकृष्ण को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।

चक्काजाम कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने आशापुर बैतूल हाइवे जाम कर दिया। सड़क के बीच लोग बैठ गए और कंपनी के ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। दोपहर 3 बजे तक लोग धराना देकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। घटना की जानकारी लगने पर रोशनी चौकी प्रभारी सुसा परते और खालवा थाने से एएसआइ चंद्रकांत सोनवने और एएसआइ सुरेश पाटील लोगों के बीच पहुंचे। लोगों ने मृतक व घायल के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ठेकेदार ने मौके पर मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए। जिसके बाद धरना खत्म हुआ।

- डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। डंपर को जब्त किया है। - निरीक्षक जगदीश सिंदिया, थाना प्रभारी खालवा।

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

