जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में शपथ पत्र का खेल, 7 माह में जनता की जेब वसूले 40 लाख रुपए अतिरिक्त

शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, संशोधन पर सिर्फ 10 रुपए का टिकट हो शासन ने पहले 10 रुपए, फिर 50 रुपए और अब 200 रुपए कर दिया। इस तरह 400 फीसदी स्टांप ड्यूटी बढ़ाई है। सामान्य प्रक्रिया में जनता पर बोझ पढ़ रहा है। डिजिटल प्रमाण पत्र में शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को संशोधन करना है तो सामान्य प्रपत्र पर 10 रुपए का टिकट चार्ज होना चाहिए। इससे जनता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। पहले शपथ पत्र स्थानीय स्तर पर कम लागत में बन जाता था, अब डिजिटल प्रमाण पत्र निजी सेवा प्रदाताओं से शुल्क लिया जा रहा है। आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। डिजिटल सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने की दिशा में सरकार को मानवीय दृष्टि से मूल्य नियंत्रण की नीति अपनानी चाहिए। ताकि जनता को सहूलियत मिलने के साथ ही डिजिटल इंडिया का उद्देश्य साकार हो सके।