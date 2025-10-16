कृषि मंडी : गीली उपज पर किसानों का हंगामा, 500 ट्रैक्टर मक्का लेकर पहुंचे, इंदौर रोड पर किया चक्काजाम

मंडी में किसानों को मक्का का भाव मिल रहा है इसकी सूचना पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह और पूर्व विधायक राजनारायण सिंह भी मंडी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने अफसरों से कहा कि किसानों को भाव मिलना चाहिए। संयुक्त किसान संगठन ने किसानों को सलाह दी है कि वे मक्का की उपज को सूखा कर मंडी ले जाएं। जिससे अच्छा भाव मिले। गीले मक्का की उपज 800-एक हजार रुपए तक बिक रही है। इसी तरह भारतीय किसान संघ ने किसानों से आग्रह किया है कि उपज को सूखा कर ले जाएं तो अच्छा भाव मिलेगा