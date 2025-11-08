Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

भावांतर योजना : सोयाबीन का 4020 रुपए मॉडल भाव तय, किसानों को 5.91 करोड़ रुपए होगा भुगतान

भावांतर योजना में 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक योजना के अंतर्गत उपज बेचने वाले पंजीकृत किसानों को 5.91 करोड़ रुपए भावांतर राशि का भुगतान होगा। मंडी बोर्ड ने कहा है कि योजना के तहत उपज बेचने वाले किसानों का मंडियों में भुगतान पत्रक प्रविष्टि का सत्यापन 9 नवंबर तक पूरा करें

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 08, 2025

farmers markets

कृषि उपज मंडी खंडवा में सोयाबीन बेचने किसानों की लंबी कतार

खंडवा सरकार ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना-2025 का प्रदेश स्तरीय मॉडल भाव शुक्रवार को तय कर दिया। मंडियों में सुबह मॉडल 4020 रुपए प्रति क्विंटल प्रदर्शित किया गया।

पंजीकृत किसानों को 5.91 करोड़ रुपए भावांतर

भावांतर योजना में 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक योजना के अंतर्गत उपज बेचने वाले पंजीकृत किसानों को 5.91 करोड़ रुपए भावांतर राशि का भुगतान होगा। मंडी बोर्ड ने कहा है कि योजना के तहत उपज बेचने वाले किसानों का मंडियों में भुगतान पत्रक प्रविष्टि का सत्यापन 9 नवंबर तक पूरा करें।

मॉडल भाव में 1308 रुपए की अंतर राशि

जिले की चारों कृषि मंडियों में अब तक पंजीकृत 2434 किसानों ने 45 हजार 232 क्विंटल सोयाबीन की तौल की है। सरकार ने सात नवंबर को मॉडल भाव 4020 तय किया है। एमएसपी भाव 5328 है। दोनों के अंतर की राशि 1308 रुपए होती है। दोनों के अंतर राशि के हिसाब से पंजीकृत किसानों के द्वारा अब तक बेची गई उपज 45 हजार 232 क्विंटल की कीमत 5 करोड़ 91 लाख 64 हजार 456 रुपए होता है।

मंडी समिति ने की पत्रक प्रविष्टियों की समीक्षा

मंडी समिति खंडवा में भारसाधक अधिकारी ऋषि कुमार सिंघई की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान भुगतान पत्रक प्रविष्टि तथा सत्यापन की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मंडी सचिव ओपी खेड़े के साथ अशोक शर्मा, नारायण दशोरे, परदेश मासरे, मति एकता पाले सहित अन्य मंडी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंडी में सुबह 6 बजे भाव प्रदर्शित किए गए।

15 दिन में एक लाख 4 हजार क्विंटल बेची उपज

खंडवा, हरसूद, पंधाना और मूंदी में गैर पंजीकृत 3969 किसानों ने 59 हजार 236 क्विंटल उपज की तौल की है। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच पंजीकृत और गैर पंजीकृत किसानों ने एक लाख 4 हजार 468 क्विंटल उपज की तौल की है। भावांतर योजना में गैर पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

भाव प्रदर्शित, 9 नवंबर तक भुगतान का सत्यापन

राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई-मंडी पोर्टल पर सोयाबीन का मॉडल भाव 7 नवंबर को घोषित कर दिया है। मध्य रात्रि से ही 4020 रुपए प्रति क्विंटल प्रदर्शित हो रहा है। इसमें 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक तक मंडी में विक्रय करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 9 नवंबर तक तक मंडी स्तर से भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि तथा सत्यापन का कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन है।

भावांतर योजना...

कृषि मंडी पंजीकृत तौल ( मात्रा क्विंटल में )

खंडवा 1078 18756

हरसूद 828 16993

पंधाना 102 1084

मूंदी 426 8453

कुल 2434 45232

नोट : आंकड़़े : 24 अक्टूबर से 6 नवंबर-2025 तक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / भावांतर योजना : सोयाबीन का 4020 रुपए मॉडल भाव तय, किसानों को 5.91 करोड़ रुपए होगा भुगतान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के नामी आश्रम में मिला हिरण का बच्चा, फरार महंत सहित 4 पर केस दर्ज

baby deer found kali ghodi aashram mahant pankaj muni mp news
खंडवा

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

Chief Minister Bal Ashirwad Yojana
खंडवा

पत्रिका बिग इम्पैक्ट : अहातों, ढाबों में छापामार कार्रवाई, 34 पर प्रकरण दर्ज, 2.21 लाख की शराब जब्त

Excise Department
खंडवा

सर्वेक्षण 2025 : Special Intensive Revision – SIR : मतदाता सूची पुनरीक्षण में फंसे गुरुजी… स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हुई बेपटरी

SIR सर्वे में खुलासा! हजारों मतदाताओं के नाम सूची से गायब, बाहर से आए लोगों की बढ़ी दिक्कतें...(photo-patrika)
खंडवा

भौगोलिक सर्वे : नगर निगम को 10 माह में 10 हजार 887 नई संपत्तियां मिलीं, बढ़ेगी दो करोड़ रुपए की आय

Geographical Survey
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.