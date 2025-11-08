भावांतर योजना : सोयाबीन का 4020 रुपए मॉडल भाव तय, किसानों को 5.91 करोड़ रुपए होगा भुगतान

जिले की चारों कृषि मंडियों में अब तक पंजीकृत 2434 किसानों ने 45 हजार 232 क्विंटल सोयाबीन की तौल की है। सरकार ने सात नवंबर को मॉडल भाव 4020 तय किया है। एमएसपी भाव 5328 है। दोनों के अंतर की राशि 1308 रुपए होती है। दोनों के अंतर राशि के हिसाब से पंजीकृत किसानों के द्वारा अब तक बेची गई उपज 45 हजार 232 क्विंटल की कीमत 5 करोड़ 91 लाख 64 हजार 456 रुपए होता है।