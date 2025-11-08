भावांतर योजना : सोयाबीन का 4020 रुपए मॉडल भाव तय, किसानों को 5.91 करोड़ रुपए होगा भुगतान

कृषि उपज मंडी खंडवा में सोयाबीन बेचने किसानों की लंबी कतार
खंडवा सरकार ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना-2025 का प्रदेश स्तरीय मॉडल भाव शुक्रवार को तय कर दिया। मंडियों में सुबह मॉडल 4020 रुपए प्रति क्विंटल प्रदर्शित किया गया।
भावांतर योजना में 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक योजना के अंतर्गत उपज बेचने वाले पंजीकृत किसानों को 5.91 करोड़ रुपए भावांतर राशि का भुगतान होगा। मंडी बोर्ड ने कहा है कि योजना के तहत उपज बेचने वाले किसानों का मंडियों में भुगतान पत्रक प्रविष्टि का सत्यापन 9 नवंबर तक पूरा करें।
जिले की चारों कृषि मंडियों में अब तक पंजीकृत 2434 किसानों ने 45 हजार 232 क्विंटल सोयाबीन की तौल की है। सरकार ने सात नवंबर को मॉडल भाव 4020 तय किया है। एमएसपी भाव 5328 है। दोनों के अंतर की राशि 1308 रुपए होती है। दोनों के अंतर राशि के हिसाब से पंजीकृत किसानों के द्वारा अब तक बेची गई उपज 45 हजार 232 क्विंटल की कीमत 5 करोड़ 91 लाख 64 हजार 456 रुपए होता है।
मंडी समिति खंडवा में भारसाधक अधिकारी ऋषि कुमार सिंघई की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान भुगतान पत्रक प्रविष्टि तथा सत्यापन की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मंडी सचिव ओपी खेड़े के साथ अशोक शर्मा, नारायण दशोरे, परदेश मासरे, मति एकता पाले सहित अन्य मंडी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंडी में सुबह 6 बजे भाव प्रदर्शित किए गए।
खंडवा, हरसूद, पंधाना और मूंदी में गैर पंजीकृत 3969 किसानों ने 59 हजार 236 क्विंटल उपज की तौल की है। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच पंजीकृत और गैर पंजीकृत किसानों ने एक लाख 4 हजार 468 क्विंटल उपज की तौल की है। भावांतर योजना में गैर पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई-मंडी पोर्टल पर सोयाबीन का मॉडल भाव 7 नवंबर को घोषित कर दिया है। मध्य रात्रि से ही 4020 रुपए प्रति क्विंटल प्रदर्शित हो रहा है। इसमें 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक तक मंडी में विक्रय करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 9 नवंबर तक तक मंडी स्तर से भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि तथा सत्यापन का कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन है।
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
