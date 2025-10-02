Patrika LogoSwitch to English

भावांतर योजना : खरीफ में बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों की उम्मीदें भावांतर और बीमा क्लेम पर टिकीं

खंडवा किसानों की गाढ़ी कमाई पर बारिश का कहर जारी है। चालू सीजन में अस्सी फीसदी से अधिक एरिया में फसलें प्रभावित हो गई हैं। किसान बारिश में सोयाबीन, कपास, मक्का की फसलों को लेकर परेशान है।

3 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 02, 2025

Bhavantar Yojana

जिला प्रशासन ने भावांतर योजना को लेकर किसान संगठनों से की चर्चा ।

खंडवा में सोयाबीन, कपास और मक्का की 80 फीसदी फसलें प्रभावित हो गई हैं ।प्रशासन फील्ड में सर्वे का कार्य करा रहा है। बारिश से बर्बाद हुई फसलें, किसानों की उम्मीदें भावांतर और बीमा क्लेम पर टिकीं

फसलों का क्लेम, भावांतर का पुराना भुगतान दिलाएं

खंडवा किसानों की गाढ़ी कमाई पर बारिश का कहर जारी है। चालू सीजन में अस्सी फीसदी से अधिक एरिया में फसलें प्रभावित हो गई हैं। किसान बारिश में सोयाबीन, कपास, मक्का की फसलों को लेकर परेशान है। इस बीच सरकार भावांतर भुगतान योजना को लेकर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जाए। फसल बीमा क्लेम और भावांतर का पुराना भुगतान दिलाया जाए।

भावांतर का पंजीयन 3 अक्टूबर तक चलेगा

प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर होगा। सोयाबीन की तौल 24 अक्टूबर से 15 जनवरी-2026 तक निर्धारित की गई है। भावांतर के दायरे में 1.88 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की फसल है। 73 केंद्रों पर 3 से 17 अक्टूबर तक पंजीयन होगा।

सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए

जिला प्रशासन ने किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ सोयाबीन फसल में भावांतर राशि को लेकर चर्चा की। भाकिसं के प्रतिनिधियों ने कहा कि सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं। उसका क्या करेंगे। कलेक्टर बोले सर्वे का कार्य चल रहा हैै। प्रांतीय मंत्री धर्मराज गुर्जर ने कहा, सरकार ने वर्ष 2017-18 में भावांतर शुरु किया था । करोड़ का भुगतान बाकी है। सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए।

पहले सर्वे कराए, फिर पंजीयन होगा

कलेक्टर ने भावांतर योजना किसानों के लाभ की योजना है। पंजीयन कराएं। दूसरी बैठक संयुक्त कृषक संघ के जय पटेल, आशीष बोराले, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के त्रिलोक चंद्र पटेल की संयुक्त रूप से हुई। पदाधिकारियों ने कहा, खेत में फसल बचेगी तब तो भावांतर में पंजीयन कराएंगे। पहले सर्वे किया जाए।

भावांतर योजना किसानों के लिए बेमानी

भाकिसं के जिला मंत्री सुभाष पटेल ने कहा कि भावांतर से किसानों का लाभ होने वाला नहीं क्योंकि जिले में किसानों को सोयाबीन की फसल पैदा नहीं हुई है। सभी राज्यों में समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश में भावांतर पर क्यों हो रही है । किसानों के साथ में धोखा है।

प्रशासन ने भावांतर योजना की जानकारी दी

कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भावांतर योजना की जानकारी दी। और कहा कि भावांतर का लाभ लेने किसानों का पंजीयन कराएं। दो अक्टूबर को ग्राम सभाओं में भी किसानों को जानकारी देंगे। बैठक में मांधाता विधायक नारायण पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, धर्मेन्द्र बजाज, उपाध्यक्ष भरत पटेल, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख, डीडीए कृषि नितेश यादव, आत्मा परियोजना आनंद सिंह सोलंकी आदि रहे।

कब क्या होगा

भावांतर का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक।

प्राथमिक साख सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन होगा।

सोयाबीन की तौल 24 से 15 जनवरी तक।

फैक्ट फाइल

तहसील रकबा ( हेक्टेयर )

खंडवा नगर 1888.061

खंडवा 54958.001

पंधान 15711.001

छैगांव माखन 25386.255

पुनासा 9332.493

मूंदी 15614.538

हरसूद 21284.414

खालवा 34351.563

किल्लोद 9880.441

कुल रकबा 188406.507

नोट : भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का चिह्नित रकबा

Updated on:

02 Oct 2025 12:06 pm

Published on:

02 Oct 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / भावांतर योजना : खरीफ में बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों की उम्मीदें भावांतर और बीमा क्लेम पर टिकीं

