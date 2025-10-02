भावांतर योजना : खरीफ में बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों की उम्मीदें भावांतर और बीमा क्लेम पर टिकीं

खंडवा किसानों की गाढ़ी कमाई पर बारिश का कहर जारी है। चालू सीजन में अस्सी फीसदी से अधिक एरिया में फसलें प्रभावित हो गई हैं। किसान बारिश में सोयाबीन, कपास, मक्का की फसलों को लेकर परेशान है। इस बीच सरकार भावांतर भुगतान योजना को लेकर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जाए। फसल बीमा क्लेम और भावांतर का पुराना भुगतान दिलाया जाए।