एमपी में भीषण हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत भी गंभीर

Khandwa Accident- मध्यप्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के खंडवा में रविवार देर रात यह हादसा हुआ जहां एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। एक कार सवार की मौत हो गई जोकि बीजेपी के स्थानीय नेता के भाई थे। घायलों का खंडवा, इंदौर और खरगोन के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।
खंडवा जिले के पंधाना में रात करीब 11 बजे गलत दिशा में चल रहे डंपर ने टवेरा गाड़ी को टक्कर मारी। इससे कार सवार रविराज सिंह तोमर की मौत हो गई। वे आभापुरी के निवासी थे। रविराज के भाई कृष्णराज सिंह तोमर खरगोन के बीजेपी नेता हैं। टवेरा में सवार 6 अन्य लोग भी बुरी तरह घायल हो गए।
एक घायल चंद्रपाल सिंह तोमर की दुर्घटना में एक आंख बाहर निकल गई। शेलेंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह राजावत, हर्षराज सिंह, राजपाल सिंह तोमर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी करणी सेना से जुड़े हैं और खंडवा रैली में शामिल होकर लौट रहे थे।