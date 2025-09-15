एमपी में भीषण हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत भी गंभीर

Khandwa Accident- मध्यप्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के खंडवा में रविवार देर रात यह हादसा हुआ जहां एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। एक कार सवार की मौत हो गई जोकि बीजेपी के स्थानीय नेता के भाई थे। घायलों का खंडवा, इंदौर और खरगोन के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।