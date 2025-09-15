Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

एमपी में भीषण हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत भी गंभीर

Khandwa Accident- मध्यप्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई।

खंडवा

deepak deewan

Sep 15, 2025

BJP leader's brother dies in a horrific accident in MP
BJP leader's brother dies in a horrific accident in MP

Khandwa Accident- मध्यप्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के खंडवा में रविवार देर रात यह हादसा हुआ जहां एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। एक कार सवार की मौत हो गई जोकि बीजेपी के स्थानीय नेता के भाई थे। घायलों का खंडवा, इंदौर और खरगोन के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

खंडवा जिले के पंधाना में रात करीब 11 बजे गलत दिशा में चल रहे डंपर ने टवेरा गाड़ी को ​टक्कर मारी। इससे कार सवार रविराज सिंह तोमर की मौत हो गई। वे आभापुरी के निवासी थे। रविराज के भाई कृष्णराज सिंह तोमर खरगोन के बीजेपी नेता हैं। टवेरा में सवार 6 अन्य लोग भी बुरी तरह घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

सभी करणी सेना से जुड़े

एक घायल चंद्रपाल सिंह तोमर की दुर्घटना में एक आंख बाहर निकल गई। शेलेंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह राजावत, हर्षराज सिंह, राजपाल सिंह तोमर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी करणी सेना से जुड़े हैं और खंडवा रैली में शामिल होकर लौट रहे थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में भीषण हादसे में बीजेपी नेता के भाई की मौत, आधा दर्जन घायलों की हालत भी गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.