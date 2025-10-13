बकरी के दूध से बना केमिकल-फ्री साबुन, त्वचा के लिए है बहुत फायदेमंद, जानें कीमत

MP News:खंडवा में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी जावर गांव की महिलाएं बकरी के दूध से साबुन(Goat Milk Soap) बना रही हैं। इसके लिए उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण लिया और फिर उत्पादन शुरू किया। फिलहाल उत्पाद को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। कागजी कार्यवाही के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उतारने की तैयारी है। दरअसल, गांव की वंदना बरकने पहले खेतों में मजदूरी करती थीं। दो साल पहले मिशन से जुडीं। 15 अन्य महिलाओं के साथ राधा आजीविका स्व सहायता समूह बनाया।