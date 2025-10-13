Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

बकरी के दूध से बना केमिकल-फ्री साबुन, त्वचा के लिए है बहुत फायदेमंद, जानें कीमत

MP News: खंडवा में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी जावर गांव की महिलाएं बकरी के दूध से साबुन बना रही हैं। बकरी के दूध से बना साबुन त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है। विशेष रूप से संवेदनशील त्वचा के लिए।

2 min read

खंडवा

image

Avantika Pandey

Oct 13, 2025

Goat Milk Soap

Goat Milk Soap (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

MP News:खंडवा में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी जावर गांव की महिलाएं बकरी के दूध से साबुन(Goat Milk Soap) बना रही हैं। इसके लिए उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण लिया और फिर उत्पादन शुरू किया। फिलहाल उत्पाद को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। कागजी कार्यवाही के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उतारने की तैयारी है। दरअसल, गांव की वंदना बरकने पहले खेतों में मजदूरी करती थीं। दो साल पहले मिशन से जुडीं। 15 अन्य महिलाओं के साथ राधा आजीविका स्व सहायता समूह बनाया।

बकरी के दूध से साबुन बनाने की पहल

एनआरएलएम ग्राम नोडल अधिकारी प्रियंका आर्य ने नवाचार का सुझाव दिया। इसके बाद महिलाओं ने बकरी के दूध से साबुन बनाने की पहल की। जबलपुर से आए विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण दिया। जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया, समूह को उचित प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है।

Goat Milk Soap के फायदे

बकरी के दूध से बना साबुन(Goat Milk Soap) त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है। विशेष रूप से संवेदनशील त्वचा के लिए। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करता है। दूध में पाए जाने वाले वसा और प्रोटीन त्वचा को नमी व पोषण प्रदान करते हैं। यह सौम्य क्लींजर के रूप में काम करता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और सूजन-रोधी गुण भी होते हैं।

110 रुपए तक कीमत

goat milk soap

महिलाएं लगभग 750 साबुन बना चुकी हैं। 100 ग्राम का साबुन 110 और 50 ग्राम का 55 रुपए में बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के बाद 60 सैंपल अमरीका भेजे हैं। गुना, धार, ओंकारेश्वर, भोपाल और खंडवा जैसे जिलों में मांग है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘जैक्सन ग्रुप’ लगाएगा प्लांट, सीएम मोहन यादव कर सकते हैं भूमिपूजन
उज्जैन
jakson group 8000 crore investment green energy ujjain mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 01:00 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बकरी के दूध से बना केमिकल-फ्री साबुन, त्वचा के लिए है बहुत फायदेमंद, जानें कीमत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : कबड्डी में उज्जैन, फुटबॉल में इंदौर-भोपाल की टीमें पहले नंबर पर

School Education Department
खंडवा

नई गाइड लाइन : नगरीय क्षेत्र की नई सड़कों को नहीं होंगे गड्ढे, मार्गों की आयु भी दो बढ़ेगी

white topping road
खंडवा

ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

trenching ground
खंडवा

कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

National Natural Farming Mission
खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Khandwa Court in MP sentences murderer to death
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.