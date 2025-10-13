एमपी में ‘जैक्सन ग्रुप’ लगाएगा प्लांट, सीएम मोहन यादव कर सकते हैं भूमिपूजन

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में बड़े पैमाने पर सौलर पैनल तैयार होकर निर्यात होंगे। जैक्सन ग्रुप इसके लिए करीब 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पहली यूनिट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुछ दिनों में भूमिपूजन कर सकते हैं। उज्जैन जिले के अंतर्गत मक्सी के बरंडवा में जैक्सन ग्रुप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में करीब 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह निवेश दो चरणों में होगा। इससे लगभग 4 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। पहले चरण के लिए कार्य शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। एमपीआइडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।