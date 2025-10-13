एमपी में ‘जैक्सन ग्रुप’ लगाएगा प्लांट, सीएम मोहन यादव कर सकते हैं भूमिपूजन

jakson group 8000 crore investment green energy ujjain (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में बड़े पैमाने पर सौलर पैनल तैयार होकर निर्यात होंगे। जैक्सन ग्रुप इसके लिए करीब 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पहली यूनिट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुछ दिनों में भूमिपूजन कर सकते हैं। उज्जैन जिले के अंतर्गत मक्सी के बरंडवा में जैक्सन ग्रुप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में करीब 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह निवेश दो चरणों में होगा। इससे लगभग 4 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। पहले चरण के लिए कार्य शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। एमपीआइडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जैक्सन ग्रुप दो चरणों में दो बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित करेगी। इनमें सोलर मॉड्यूल का निर्माण होगा। पहली यूनिट में कंपनी सोलर मॉड्यूल का निर्माण करेगी। इसमें करीब 1047 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एमपीआइडीसी ने इसके लिए 37 एकड़ जमीन आवंटित की है। दूसरी यूनिट में सोलर सेल, इंगा्ट्स और वेफर्स का उत्पदादन करेगी जिसमें 7 हजार 105 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 73 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।
जैक्सन ग्रुन की आमद निवेश, आर्थिक विकास, रोजगार में बढ़ोतरी को लेकर तो महत्वपूर्ण है ही, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए भी प्रभावी होगी। इस निवेश से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भविश्य के लिए इसे काफी अहम माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग