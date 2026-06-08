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अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुआ मदर वार्ड, प्रसूताओं की सुरक्षा, सुविधाओं पर उठे सवाल

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के बी ब्लॉक में स्टोर रूम को तैयार कर मदर वार्ड तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आ रहा है। वार्ड के आसपास निर्माण सामग्री और मलबा पड़ा हुआ है, जबकि बाथरूम और हैंडवॉश जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं हो सकी हैं। ऐसे में प्रसूताओं और उनके परिजनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन की जल्दबाजी में शुरू की गई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

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खंडवा

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Deepak sapkal

Jun 08, 2026

दीवार का मलबा पटक रखा

स्टोर रूम की दीवार को तोड़कर दरवाजा बनाया गया है, लेकिन दीवार तोड़ने से निकला मलबा वहीं पड़ा हुआ है। अस्पताल आने-जाने वाली प्रसूताओं और उनके परिजनों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ की स्थिति में यहां फिसलने और गिरने का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके अब तक मलबा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है।

बाथरूम और हैंडवॉश की सुविधा अधूरी

वार्ड शुरू होने के बाद भी बाथरूम और हैंडवॉश रूम की व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी है। इसे वार्ड के बाहर ही खाली जगह में बनाया जाना है लेकिन अब तक यहां निर्माण को लेकर कॉलेज प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। प्रसूताओं को स्वच्छता संबंधी आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

परिजनों को भी हो रही परेशानी

मरीजों के साथ आने वाले परिजनों का कहना है कि वार्ड में व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अस्पताल प्रशासन को पहले सभी आवश्यक सुविधाएं जुटा लेना थी, उसके बाद ही वार्ड का संचालन शुरू करना था। स्टोर रूम में अंदर की तरफ एसएनसीयू के सामने एक गेट बनाकर वार्ड शुरू कर दिया।

  • एसएनसीयू ओवर लोड होने से मदर वार्ड को स्टोर रूम में शिफ्ट किया हैं, यहां पर्याप्त जगह है। आरइएस विभाग द्वारा अपने मद से मदर वार्ड के बाहर वॉशरूम और और बाथरूम बनाया जाना है। इसको लेकर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। दरवाजे के बाहर जो मलबा पड़ा है उसे हटाने के लिए बोल दिया है। - डॉ सुनील बाजोलिया, सह अस्पताल अधीक्षक

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Published on:

08 Jun 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुआ मदर वार्ड, प्रसूताओं की सुरक्षा, सुविधाओं पर उठे सवाल

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