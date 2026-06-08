अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुआ मदर वार्ड, प्रसूताओं की सुरक्षा, सुविधाओं पर उठे सवाल

स्टोर रूम की दीवार को तोड़कर दरवाजा बनाया गया है, लेकिन दीवार तोड़ने से निकला मलबा वहीं पड़ा हुआ है। अस्पताल आने-जाने वाली प्रसूताओं और उनके परिजनों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ की स्थिति में यहां फिसलने और गिरने का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके अब तक मलबा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है।