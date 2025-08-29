फसल बीमा : 3.57 करोड़ किसानों ने भरा 3510 करोड़ प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 764 करोड़ मिला

अतर गांव के कन्हैया को दो हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल की बोवनी की थी। क्लेम 1447 आया। हेल्पलाइन पर शिकायत की तो 52 हजार मिला। अनिल को 91 रुपए क्लेम मिला। शिकायत के बाद 16 हजार रुपए मिला। किसान आत्माराम पटेल ने रबी सीजन में फसल का बीमा कराया। प्रीमियम 1601 जमा किया। दो हेक्टेयर में फसल खराब हुई। क्लेम सिर्फ 1859 रुपए मिला।- किसान सतीश खोर की दो हेक्टेयर की फसल खराब हो गई। बैंक ने प्रीमियम एक हजार रुपए काटा है। क्लेम सिर्फ 1844 रुपए मिला है। खोर का कहना है वह क्लेम सरकार को लौटाएंगे। जावर के किसान रोहणी चंदन सिंह चंदेल ने 16 एकड़ फसल का क्लेम मात्र 20 हजार मिला है। जबकि नुकसान २ लाख से लाख से हुआ है।