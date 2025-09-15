दादाजी वार्ड : 55 लाख टैक्स दे रही, फिर भी कचरे के ढेर पर 7 हजार की आबादी, जानिए क्यों

संजय नगर रोड पर शिवा जी नगर की छोर में मोहल्ले की गलियों में एक फीट कचरे की मोटी लेयर जमी है। नाली नोक है। जलापूर्ति का चाबी पाइंट नाली में बना हुआ है। इससे नालों में नाली का गंदा पानी पहुंच रहा है। राजू और दक्ष के अनुसार नलों में गंदा पानी पहुंच रहा।नाली में वॉल, नालों में पहुंच रहा गंदा पानी : संजय नगर रोड पर शिवा जी नगर की छोर में मोहल्ले की गलियों में एक फीट कचरे की मोटी लेयर जमी है। नाली नोक है। जलापूर्ति का चाबी पाइंट नाली में बना हुआ है। इससे नालों में नाली का गंदा पानी पहुंच रहा है। राजू और दक्ष के अनुसार नलों में गंदा पानी पहुंच रहा।