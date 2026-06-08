Apaar ID : प्रदेश में 44. 47 लाख छात्रों के पास अपार आइडी नहीं, स्कूलों में मनेगा अपार दिवस

शासकीय गैर अशासकीय 1729 स्कूलों में 2 लाख 47 हजार 088 छात्र रजिस्टर्ड हैं। अब तक 1 लाख 72 हजार 461 छात्रों की अपार आईडी जनरेट हो गई है। शेष स्कूलों में अपार आइडी बनाए जाने की कागजी प्रक्रिया चल रही है। तीस जून तक विशेष अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिले में पंधाना और खालवा ब्लाक में अपार आइडी जनरेट में फिसड्डी हैं।