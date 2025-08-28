Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

मासूम की अटकी सांसें : 9 माह की अंकिता के श्वास नली में अटकी चाबी, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप से बचाई जान

सुरगांव बंजारी गांव में अंकिता ( 9 माह ने ) चाबी का गुच्छा निगल ली। इससे उसकी सांसें अटक गईं। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने जांच की और डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप तकनीक से चाबी को बाहर निकाली।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 28, 2025

Medical College Hospital
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाक, कान, गला विभाग में डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन

खंडवा के सुरगांव बंजारी में मासूम बच्ची सुबह 10 बजे घर में खेल रही थी। खेलते समय अचानक चाबी का गुच्छा मुंह में निगल लिया। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने विशेष पद्धति से निकाला बाहर

लैरिंगोस्कोप तकनीक से चाबी को बाहर निकाली

सुरगांव बंजारी गांव में अंकिता ( 9 माह ने ) चाबी का गुच्छा निगल ली। इससे उसकी सांसें अटक गईं। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने जांच की और डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप तकनीक से चाबी को बाहर निकाली। अंकिता पिता रितेश सुबह 10 बजे घर पर खेल रही थी। इस बीच वहां रखी चाबी के गुच्छे को मुंह में डाल लिया। इससे उसकी सांसें अटकी और स्थिति बिगडऩे पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने पीआईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया। एक्सरे में श्वास व आहार नली के बीच ( क्रिकोफेरिंस ) में चाबी ( फॉरेन बॉडी ) का गुच्छा फंसा देखा गया।

ऐसे निकाला

नाक, कान व गला के विभागाध्यक्ष डॉ सुनील बजोलिया के अनुसार एक्सरे से जगह चिह्नित किया। श्वास और आहार नली के बीच चाबी का गुच्छा फंसा था। सीनियर रेज़िडेंट डॉ. शिवम सिंह और डॉ. स्वेता शर्मा ने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप तकनीक से चाबी को बाहर निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि देर होती तो जान जा सकती थी।

क्या करें और क्या न करें

-बच्चों (6 माह से 2 साल तक ) को छोटे सामान से दूर रखें ।

-6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को अकेला न छोडे़ं ।

-वस्तु निगलने की स्थिति में खुद इलाज न करें ।

-फौरन अस्पताल पहुंचें

ऐसे समझें डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप

डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप एक विशेष तकनीक है। इसमें गले के अंदर की वस्तु को सीधे देखने और निकालने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञ इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और सांस की नली को सुरक्षित रखते हुए फॉरेन बॉडी को हटाया जाता है।

...तो बच्ची की जान जा सकती थी

-विशेषज्ञ डॉ सुनील बाजोलिया का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में इलाज में थोड़ी भी देर होती, तो बच्ची की जान जा सकती थी। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर जब वस्तु सांस की नली में फंस जाए। चाबी, सिक्के, बैटरी और छोटे खिलौनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें, खासकर जब वे खेल रहे हों। बच्चा कुछ निगल ले तो खुद निकालने की कोशिश न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मासूम की अटकी सांसें : 9 माह की अंकिता के श्वास नली में अटकी चाबी, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप से बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.