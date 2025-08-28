मासूम की अटकी सांसें : 9 माह की अंकिता के श्वास नली में अटकी चाबी, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप से बचाई जान

सुरगांव बंजारी गांव में अंकिता ( 9 माह ने ) चाबी का गुच्छा निगल ली। इससे उसकी सांसें अटक गईं। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने जांच की और डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप तकनीक से चाबी को बाहर निकाली। अंकिता पिता रितेश सुबह 10 बजे घर पर खेल रही थी। इस बीच वहां रखी चाबी के गुच्छे को मुंह में डाल लिया। इससे उसकी सांसें अटकी और स्थिति बिगडऩे पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने पीआईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया। एक्सरे में श्वास व आहार नली के बीच ( क्रिकोफेरिंस ) में चाबी ( फॉरेन बॉडी ) का गुच्छा फंसा देखा गया।