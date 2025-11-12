विवाद : चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों में खींचतान, अध्यक्ष ने लेखा-स्थापना शाखा को बनाया कार्यालय

डीपीओ के कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था चौपट हो गई है। यहां केंद्र व राज्य शासन की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेखा एवं स्थापना कार्यालय के संतोष उपाध्याय के कक्ष में सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कार्यालय बना लिया है। इसी कक्ष में महिला कर्मचारी शीतल जोशी लाडली लक्ष्मी व लाडली बहना योजना की शाखा को संचालित करती है। बैठना तो दूर कंप्यूटर व दस्तावेज रखने की जगह नहीं है। दूसरे तीसरे कक्ष में संविदा कर्मचारी टीकाराम, पुष्पेंद्र मंडलोई समेत 3 कर्मचारी बैठते हैं।