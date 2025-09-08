ड्रोन दीदी : 24 हजार हेक्टेयर फसल में स्प्रे कर 7.20 लाख रुपए की कमाई

हरसूद ब्लॉक की ड्रोन दीदी कविता चौहान ने सवा साल के भीतर 24 हजार हेक्टेयर फसलों में कीटनाशक का स्प्रे किया। कविता कहती हैं कि हर साल पांच से छह लाख रुपए आय हो रही है। उन्हें मक्का, सोयाबीन, दाल तुअर आदि फसलों में स्प्रे का ऑर्डर मिलता है। शुरुआत में प्रति हेक्टेयर 300 रुपए की दर से स्प्रे किया। अब 350 रुपए प्रति हेक्टेयर लाभ हो रहा है। अब तक 7.20 लाख रुपए से अधिक आय हो चुकी है। खर्च काटने के बाद पांच से छह लाख रुपए की बचत हुई।