ड्रोन दीदी : 24 हजार हेक्टेयर फसल में स्प्रे कर 7.20 लाख रुपए की कमाई

पीएम के उत्साह वर्धन के बाद खंडवा में दीदियों की सफलता पर अन्य महिलाओं की बढ़ी है। रुचि पहली बार हर ब्लॉक में ड्रोन दीदी के साथ सहायक ड्रोन दीदी को मिलेगा रोजगार, 17 ड्रोन दीदी रखने का प्रस्ताव भेजा है
जिले में ड्रोन दीदियों की मेहनत रंग ला रही है। यहां एक ड्रोन दीदी ने 24 हजार हेक्टेयर में स्प्रे कर 7.20 लाख रुपए की कमाई कर ली। इस सफलता पर अन्य महिलाएँ भी अब ड्रोन दीदी बनने के लिए उत्सुक हैं। इसी को देखते हुए जिले में 17 नई ड्रोन दीदी बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। खास बात यह है कि पहली बार इन ड्रोन दीदियों के लिए सहायक भी रखे जाएंगे।
ड्रोन दीदियों ने अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। पीएम उत्साह वर्धन योजना के तहत जिले में 4 ड्रोन दीदियां बनाई गई थीं। इन ड्रोन दीदियों ने हरसूद, पुनासा, छैगांव माखन में करीब 30 हजार हेक्टेयर से अधिक फसलों में स्प्रे किया है। प्रति हेक्टेयर ड्रोन दीदी की आय 300 से 350 रुपए हो रही है। उनकी आय में लगातार इज़ाफे के साथ इनकी माँग भी बढ़ रही है।
दीदियों के उत्साह को देखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने समूह की महिलाओं को ड्रोन दीदियों की संया बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। नए प्रस्ताव में 17 ड्रोन दीदियों को रोजगार देने की तैयारी है। इनके साथ सहायक ड्रोन दीदी भी रखी जाएँगी। जिला प्रबंधक आनंद स्वरूप शर्मा का कहना है कि जिले में ड्रोन दीदियों के उत्साह को देखते हुए सभी ब्लॉकों में नई ड्रोन दीदियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुनासा ब्लॉक में ड्रोन दीदी रंजना चौहान अब तक एक हजार हेक्टेयर से अधिक फसलों में स्प्रे कर चुकी हैं। कीटनाशक दवाओं के साथ ही खाद के घोल का भी स्प्रे कर रही हैं। रंजना की आय अभी तक करीब साढ़े चार लाख हुई है। रंजना का कहना है कि धीरे-धीरे डिमांड बढ़ रही है। दवाओं और खाद के घोल का स्प्रे फसलों पर 10 से 15 मिनट में हो जाता है। इससे किसान का समय और पैसे की बचत होती है।
हरसूद ब्लॉक की ड्रोन दीदी कविता चौहान ने सवा साल के भीतर 24 हजार हेक्टेयर फसलों में कीटनाशक का स्प्रे किया। कविता कहती हैं कि हर साल पांच से छह लाख रुपए आय हो रही है। उन्हें मक्का, सोयाबीन, दाल तुअर आदि फसलों में स्प्रे का ऑर्डर मिलता है। शुरुआत में प्रति हेक्टेयर 300 रुपए की दर से स्प्रे किया। अब 350 रुपए प्रति हेक्टेयर लाभ हो रहा है। अब तक 7.20 लाख रुपए से अधिक आय हो चुकी है। खर्च काटने के बाद पांच से छह लाख रुपए की बचत हुई।