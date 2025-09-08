अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस : जनजातीय मंत्री के गृह जिला में आजादी के 79 साल बाद भी 84 हजार असाक्षर, खालवा में सबसे खराब अनपढ़

खालवा ब्लाक में ब्लॉक में सर्वाधिक 84 हजार 118 असाक्षर चिह्नित किए गए थे। यहां चले विशेष अभियान के तहत 51578 साक्षर हो गए। इसके बाद पंधाना ब्लाक में 46592 में से 33324 के साक्षर होने का दावा है। खालवा, पंधाना ब्लाक में अभी कई बस्तियों में महिलाएं अक्षर तक नहीं जानती हैं। हालांकि इस स्थिति में बदलाव आ रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्त्रस्म के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियां के चलते ग्राम आबुद में जयश्री, पार्वती बाई आदि ने अक्षर ज्ञान के साथ अपना हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया हैै।