खंडवा

अनुकरणीय पहल : सबने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, रक्षा का दिया वचन

पत्रिका के रक्षक वंदन अभियान के तहत राखी पर्व पर बहनों ने सैनिकों, पुलिसकर्मी और डॉक्टर जैसे ‘ रक्षकों ’ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टरों को राखी बांधकर उन्हें असली ‘ जीवन रक्षक ’ बताया, वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने भी मरीजों की सेवा का संकल्प दोहराया।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 10, 2025

fabulous, rain
मरीजों ने डॉक्टरों को राखी बांधकर उन्हें असली ‘ जीवन रक्षक ’ बताया

‘ रिश्तों की मिठास प्रकृति के साथ ’ रक्षा बंधन का पर्व सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते का ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रति समान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जो हमारी रक्षा करते हैं। पत्रिका के रक्षक वंदन अभियान के तहत राखी पर्व पर बहनों ने सैनिकों, पुलिसकर्मी और डॉक्टर जैसे ‘ रक्षकों ’ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टरों को राखी बांधकर उन्हें असली ‘ जीवन रक्षक ’ बताया, वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने भी मरीजों की सेवा का संकल्प दोहराया।

हरी-भरी होगी धरती, शुद्ध हवा मिलेगी

पुलिस लाइन के सामने डॉक्टर्स क्वार्टर में रहने वाली कृतिका मंडलोई पिता विक्रम सिंह मंडलोई ने पत्रिका के अभियान की सरहाना की। कृतिका ने पत्रिका अखबार में छपी सूचना के बाद घर में पेड़-पौधों की पूजा अर्चना की और रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। मंडलोई ने रक्षा सूत्र बांधकर कहा कि इनकी सुरक्षा हमारी जिमेदारी है। धरती हरी-भरी होगी। पर्यावरण संरक्षित होने से शुद्ध हवा मिलेगी।

पर्यावरण संतुलन ठीक होगा, मिलेगी ऑक्सीजन

इंदौर रोड लक्ष्मी नगर में रक्षा बंधन के अवसर पर रचना जुगतावत ने पौधे व पेड़ को रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया। रचना का कहना हैकिपेड़ों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमारा पर्यावरण संतुलन ठीक होगा और भावी पीढ़ी को आक्सीजन मिलेगी। इस लिए हम सब को रक्षा बंधन पर संकल्प लेना चाहिए कि बच्चे का जन्म दिन हो या फिर अन्य त्योहार पौधा पौधा प्रकृति की गोद में जरुर रोपें। रचना ने पत्रिका के इस अभियान की सराहना की है।

‘ डॉक्टर ही हैं जो हर दिन हमारी रक्षा करते हैं ’

शनिवार दोपहर वार्ड में राउंड पर पहुंचे मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. रंजीत बड़ोले को बेड पर मरीज सपनालीभोरसे ने राखी बांधी। शास्त्री नगर निवासी सपनाली ने कहा, ‘ डॉक्टर ही हैं जो हर दिन हमारी रक्षा करते हैं ’। इस मौके पर उनके पति सुनील और सीनियर डॉक्टर पल्लवी भी मौजूद रहीं। डॉ बडोले ने कहा, मरीज और डॉक्टर के बीच एक विश्वास का रिश्ता है। सपनाली ने रक्षा सूत्र बांध कर इसे और गहरा कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवन की रक्षा के लिए हर समय तैयार हैं।

‘ हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारा फर्ज भी है ’

रक्षा बंधन के अवसर पर ए-ब्लाक में स्थित पुरुष वार्ड में नर्सिंग स्टाफ भारती मांडल्ये और प्रीति समथसाते ने मरीज आलोक यादव को रक्षा सूत्र बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया। नर्सों ने कहा, मरीजों की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारा फर्ज है। रक्षा बंधन पर हम उनके जीवन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस दौरान अन्य स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी मरीजों का उत्साह वर्धन करने रक्षा सूत्र बांधे और बंधवाए।

Published on:

10 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / अनुकरणीय पहल : सबने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, रक्षा का दिया वचन

