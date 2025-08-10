अनुकरणीय पहल : सबने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, रक्षा का दिया वचन

‘ रिश्तों की मिठास प्रकृति के साथ ’ रक्षा बंधन का पर्व सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते का ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रति समान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जो हमारी रक्षा करते हैं। पत्रिका के रक्षक वंदन अभियान के तहत राखी पर्व पर बहनों ने सैनिकों, पुलिसकर्मी और डॉक्टर जैसे ‘ रक्षकों ’ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टरों को राखी बांधकर उन्हें असली ‘ जीवन रक्षक ’ बताया, वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने भी मरीजों की सेवा का संकल्प दोहराया।