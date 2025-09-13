किसानों की मांग…सरकार सोयाबीन 6000 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य करो, दूध 80 रुपए लीटर किया जाए

किसानों ने कलेक्टर से कहा कि खाद घोटाले में जांच से किसान संतुष्ट नहीं हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। इस दौरान कहा सरकार डीएमओ की डिमांड पर खाद न उठाने की स्थिति में अन्य जिले को देने का निर्णय बदला जाए। व्यापारी वर्ग को 30 त्न खाद दिया जाए। रबी सीजन में रासायनिक खाद की आपूर्ति समितियों पर नकद विक्रय करने के साथ ही उपमंडियां में टीन शेड, पेयजल व्यवस्था विश्राम भवन, सड़क बिजली, सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रानिक तौल कांटा लगाया जाए।