खाद : 5 हजार टन यूरिया, 3 हजार डीएपी खाद कम आई, आंसू बहा रहे किसान

जिले में खाद को लेकर यूं ही मारामारी नहीं मची है। दरअसल, अभी तक विक्रय की गई खाद बीते वर्ष की तुलना में पांच हजार टन यूरिया और तीन हजार टन डीएपी का अंतर है। खरीफ सीजन 2024-25 में यूरिया का विक्रय एक सितंबर की स्थिति में 33 हजार 756 टन हुआ था और इस वर्ष-2025-26 में अभी तक 31 हजार 072 टन ही विक्रय हुई है। दोनों वर्ष के बीच सप्लाई कम होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये हम नहीं बल्कि विभाग की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट खुद ब खुद बता रही है।