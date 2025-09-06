Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

खाद : 5 हजार टन यूरिया, 3 हजार डीएपी खाद कम आई, आंसू बहा रहे किसान

खरीफ सीजन 2024-25 में यूरिया का विक्रय एक सितंबर की स्थिति में 33 हजार 756 टन हुआ था और इस वर्ष-2025-26 में अभी तक 31 हजार 072 टन ही विक्रय हुई है। दोनों वर्ष के बीच सप्लाई कम होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है।

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 06, 2025

dap-urea
जिला विपणन संघ के गोदाम में खाद की कम मात्रा

सहकारी केंद्रों पर डिमांड की आधी खाद भी नहीं मिली, सामान्य किसानों को दूर रेगुलर को भी नहीं मिल रही खाद, अधिकारी मक्का का रकबा बढ़ना बता रहे हैं।

जिले में खाद को लेकर यूं ही मारामारी नहीं मची है। दरअसल, अभी तक विक्रय की गई खाद बीते वर्ष की तुलना में पांच हजार टन यूरिया और तीन हजार टन डीएपी का अंतर है। खरीफ सीजन 2024-25 में यूरिया का विक्रय एक सितंबर की स्थिति में 33 हजार 756 टन हुआ था और इस वर्ष-2025-26 में अभी तक 31 हजार 072 टन ही विक्रय हुई है। दोनों वर्ष के बीच सप्लाई कम होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये हम नहीं बल्कि विभाग की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट खुद ब खुद बता रही है।

109 सोसायटियों में 60 हजार किसान

हैरानी की बात तो यह कि अफसर किसानों को मक्का का रकबा बढ़ने का तर्क दे रहे हैं। लेकिन, हकीकत यह कि खंडवा में 109 सोसायटियों में रेगुलर किसानों की संया 60 हजार से अधिक है। इसमें डिफाल्टर किसान शामिल नहीं हैं। जबकि डेढ़ लाख किसान सोसायटियों से बाहर हैं। अधिकतर सोसायटियों में डिमांड के आधार पर आधी भी खाद नहीं पहुंची हैं। सोसायटी में खाद नहीं मिलने मार्कफेड पर किसान पहुंचने लगे।

डेढ़ माह में सिर्फ 25 टन खाद

किसानों की रिपोर्ट के अनुसार खार कला सोसायटी को डेढ़ माह बाद सिर्फ डीएपी 25 टन और 27 टन एनपीके मिली है। बरुडभोजाखेडी में 650 किसान रेगुलर किसान हैं। इस सोसायटी में अभी तक 400 बोरी खाद मिली है। जबकि डिमांड तीन गुना है। ये कहानी अकेले यहां की नहीं अधिकतर सोसायटी की है।

यह बोले किसान

यूरिया नहीं मिली, फसल पीली पड़ गई

रामपाल सिंह, किसान, रोहिणी : 5 एकड़ सोयाबीन फसल की बोवनी की है। यूरिया खाद नहीं मिली। पूरी फसल पीली पड़ गई है। फसलों के अनुसार खाद नहीं मिल रही है।

बडग़ांव में डिमांड की एक चौथाई नहीं मिली

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी ( बी-पैक्स ) मर्यादित बडग़ांव गुर्जर में डिमांड की एक चौथाई हिस्सा खाद नहीं मिली है। यहां पर यूरिया 50 टन, डीएपी 25 टन, 123216 सिर्फ 25 टन और पोटाश 25 टन मिली है। जबकि डिमांड तीन गुना है।

रोशनी में 400 टन की डिमांड, मिली सिर्फ 50 टन

सोसायटी शाखा रोशनी ने यूरिया 400 टन की डिमांड की मिली सिर्फ 50 टन। अभी 349 टन की डिमांड बाकी है। डीएपी की 300 की जगह सिर्फ 13 टन आपूर्ति की गई। एनपीके 50 की जगह मात्र 30 टन मिली।

कोठा में डिमांड 200 टन की, मिली सिर्फ 98 टन

कोठा सोसायटी में यूरिया की डिमांड 200 टन की है। अभी तक सिर्फ 98 टन मिली है। खरीफ सीजन की फसलें तैयार हो गईं। अभी तक डिमांड के तहत खाद नहीं पहुंची।

सोसायटियों की डिमांड तक पूरी नहीं

भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री सुभाष पटेल कहते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। यहां तक सोसायटी में रेगुलर सदस्य भी परेशान हैं। सोसाइटियों की डिमांड तक पूरी नहीं हो रही। मार्कफेड भी पर्याप्त नहीं मिली। खाद की रैक आ रही है। जब सोसायटी में नहीं है तो कहां जा रही है। जवाब नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे।

ऐसे समझे कितना कम मिला खाद

खाद वर्ष-2024-25 वर्ष-2025-26

यूरिया 33756 31072

डीएपी 10298 6957

एमओपी 1934 2157

एनपीके 10978 10533

एसएसपी 16888 16520

कुल 73854 67209

20 बोरी की थी जरुरत, आठ बोरी ही मिल पाई

श्याम लाल पटेल, किसान, बरूड : 11 एकड़ भूमि है। इसमें 3 एकड़ मक्का है। शेष में अन्य फसलों लगी हैं। यूरिया की जरूरत कम से कम 20 बोरी की थी। लेकिन सिर्फ आठ बोरी मिली हैै। मक्का के लिए तो मिली ही नहीं।

खाद नहीं मिली तो लगाएंगे ताले

संयुक्त कृषक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल कहते हैं कि सहकारी केंद्रों पर किसानों पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। सोसायटियों में खाद नहीं आ रही है। यही हाल रहा तो संगठन सोसायटियों में ताला लगाने का का काम करेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खाद : 5 हजार टन यूरिया, 3 हजार डीएपी खाद कम आई, आंसू बहा रहे किसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट