मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। शासन ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत बच्चों को चिन्हित किया है। चयनित बच्चों को नए वित्तीय वर्ष से मिलेगी सहायता

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 07, 2025

Chief Minister Bal Ashirwad Yojana

महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। शासन ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत बच्चों को चिन्हित किया है। चयनित बच्चों को नए वित्तीय वर्ष से मिलेगी सहायता

शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता

सरकार जिले के 616 निराश्रित बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी। उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देगी। महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने शासन ने मुहर लगाई है। अनुमोदन में 475 बच्चे पहले के हैं। और 141 नए बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों के सरकार हर माह चार-चार हजार रुपए आर्थिक सहायता देगी। अनुमोदन के बाद विभागीय अधिकारी कागजी प्रकिया में जुटे हुए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि अनुमोदन की प्रकिया पूरी हो गई है। शासन नए वित्तीय वर्ष से सहायता राशि देगी।

226 बच्चों के खाते में 7 माह से नहीं पहुंची राशि

मुख्यमंत्री बॉल आशीर्वाद और स्पान्सरशिप योजना में 226 बच्चों के खाते म्रें बीते अप्रेल माह से राशि जारी नहीं हुई है। इसमें 98 बच्चे मुयमंत्री बॉल आशीर्वाद योजना के हैं। शेष 128 बच्चे स्पान्सरशिप योजना के शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर त्रैमासिक बच्चों के खाते में सीधे आर्थिक सहायता राशि जारी करती है। डिमांड पत्र शासन को भेजा गया है। दोनों योजना में करीब 81 लाख रुपए राशि होती है।

लाभार्थियों की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और स्पॉन्सरशिप में 616 बच्चों के प्रस्ताव का अनुमोदन शासन ने कर दिया हैै। इसमें 141 नए बच्चे शामिल हुए हैं। शासन की गाइड लाइन तहत चयन लाभार्थियों के कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -रत्ना शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंडवा बीएमओ,

यह होनी चाहिए आय सीमा

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय 72 हजार रुपये वार्षिक अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आय 96 हजार रुपये वार्षिक ( पुनर्वास स्पांसरशिप व माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर परिवार की अधिकतम आय सीमा की जरूरत नहीं ) इससे विद्यार्थियों को आसानी से लाभ मिल सकेंगा।

39 बच्चों के खाते में राशि हर माह रेगुलर

विभागीय कर्मचारियों का दावा है कि कोविद के दौरान मुयमंत्री बाल आशीर्वाद में शामिल 39 लाभार्थियों के खाते में हर माह रेगुलर चार-चार हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की जा रही है। इन बच्चों के खाते में सितंबर माह तक राशि जारी हो चुकी है। अक्टूबर माह भी राशि दस नवंबर के पहले खाते में पहुंचने की संभावना है।

Published on:

07 Nov 2025 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

