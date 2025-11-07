मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

सरकार जिले के 616 निराश्रित बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी। उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देगी। महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने शासन ने मुहर लगाई है। अनुमोदन में 475 बच्चे पहले के हैं। और 141 नए बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों के सरकार हर माह चार-चार हजार रुपए आर्थिक सहायता देगी। अनुमोदन के बाद विभागीय अधिकारी कागजी प्रकिया में जुटे हुए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि अनुमोदन की प्रकिया पूरी हो गई है। शासन नए वित्तीय वर्ष से सहायता राशि देगी।