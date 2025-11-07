मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : 616 बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं, अब सरकार इन्हें देगी 4-4 हजार की मदद

महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। शासन ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत बच्चों को चिन्हित किया है। चयनित बच्चों को नए वित्तीय वर्ष से मिलेगी सहायता
सरकार जिले के 616 निराश्रित बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी। उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देगी। महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने शासन ने मुहर लगाई है। अनुमोदन में 475 बच्चे पहले के हैं। और 141 नए बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों के सरकार हर माह चार-चार हजार रुपए आर्थिक सहायता देगी। अनुमोदन के बाद विभागीय अधिकारी कागजी प्रकिया में जुटे हुए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि अनुमोदन की प्रकिया पूरी हो गई है। शासन नए वित्तीय वर्ष से सहायता राशि देगी।
मुख्यमंत्री बॉल आशीर्वाद और स्पान्सरशिप योजना में 226 बच्चों के खाते म्रें बीते अप्रेल माह से राशि जारी नहीं हुई है। इसमें 98 बच्चे मुयमंत्री बॉल आशीर्वाद योजना के हैं। शेष 128 बच्चे स्पान्सरशिप योजना के शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर त्रैमासिक बच्चों के खाते में सीधे आर्थिक सहायता राशि जारी करती है। डिमांड पत्र शासन को भेजा गया है। दोनों योजना में करीब 81 लाख रुपए राशि होती है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और स्पॉन्सरशिप में 616 बच्चों के प्रस्ताव का अनुमोदन शासन ने कर दिया हैै। इसमें 141 नए बच्चे शामिल हुए हैं। शासन की गाइड लाइन तहत चयन लाभार्थियों के कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -रत्ना शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंडवा बीएमओ,
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय 72 हजार रुपये वार्षिक अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आय 96 हजार रुपये वार्षिक ( पुनर्वास स्पांसरशिप व माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर परिवार की अधिकतम आय सीमा की जरूरत नहीं ) इससे विद्यार्थियों को आसानी से लाभ मिल सकेंगा।
विभागीय कर्मचारियों का दावा है कि कोविद के दौरान मुयमंत्री बाल आशीर्वाद में शामिल 39 लाभार्थियों के खाते में हर माह रेगुलर चार-चार हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की जा रही है। इन बच्चों के खाते में सितंबर माह तक राशि जारी हो चुकी है। अक्टूबर माह भी राशि दस नवंबर के पहले खाते में पहुंचने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग