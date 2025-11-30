पांच हजार बहनों के खाते में अब नहीं आएगी किस्त, चार हजार महिलाओं की उम्र 60 से ज्यादा

खंडवा की सुलोचना कहती हैं कि ढाई साल से योजना का लाभ मिल रहा है। अक्टूबर में 60 वर्ष आयु हो गई। नवंबर माह में खाते में राशि नहीं है। योजना में अपात्र हो गईं। उनका कहना है कि आयु सीमा 70 साल किया जाए। बुढ़ापे में खर्च की जरूरत पड़ती है। इधर, नए आवेदन के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं इंतजार कर रहीं हैं। गणेश तलाई की सुषमा नगर निगम कार्यालय पहुंची। कर्मचारियों से पूछा कि लाडली बहना योजना में नया रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा। कर्मचारियों ने जवाब दिया कि पता नहीं है। शुरू होने पर सूचना मिलेगी। पंचायत से लेकर नगरीय निकायों में प्रतिदिन महिलाएं पूछने के लिए पहुंच रही हैं।