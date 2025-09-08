Patrika LogoSwitch to English

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा

MP Congress- एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने खंडवा कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है।

खंडवा

deepak deewan

Sep 08, 2025

Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

MP Congress- एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने खंडवा कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को यह बात सामने आई हालांकि अरुण यादव पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। पीसीसी के संगठन मंत्री संजय कामले ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि अरुण यादव ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है।

खंडवा के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन ट्रस्ट से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वे व्यक्तिगत कारणों से 5 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा

