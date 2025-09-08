एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा

MP Congress- एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने खंडवा कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को यह बात सामने आई हालांकि अरुण यादव पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। पीसीसी के संगठन मंत्री संजय कामले ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि अरुण यादव ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है।