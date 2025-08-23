‘ गणेश जी की पाठशाला ’ : बच्चों ने विघ्नहर्ता से सीखे जीवन प्रबंधन के गुर

पाठशाला में बच्चों ने मिट्टी के गणेश की मूर्ति का 20 मिनट में निर्माण किया। धर्मेंद्र जौहरी ने बच्चों को अंकों के माध्यम से मिट्टी के गणेश मूर्ति निर्माण के गुर बताए। विघ्नहर्ता के गुर सीखने के बाद उत्साहित बच्चों ने जौहरी के लाइव निर्माण के दौरान 15-20 मिनट में गणेश जी की मूर्ति का निर्माण कर लिया। कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाकर निर्माण किया। इस दौरान पर्यावरण बचाने घर-घर मिट्टी के गणेश स्थापित करने का संकल्प लिया। उत्कृष्ट विद्यालय का सभागार मिट्टी के गणेश मूर्ति का निर्माण होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठा।