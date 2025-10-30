जनजातीय मंत्री शाह के शहर में अवैध अहाते, किराना दुकानों में बच्चों के हाथों खुलेआम बेची जा रही शराब

शहरी क्षेत्र में सरकार के नियम के विरुद्ध अहातों में परोसी जा रही शराब पर आला अफसरों का लगाम नहीं है। अफसरों की कमजोर मॉनीटरिंग इस कदर है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में किनारा दुकानों पर काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है। हैरानी की बात तो यह कि जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के विधान क्षेत्र में नशे के कारोबार में बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी हैै। इसकी शिकायत वीडियो फुटेज भेजकर आबकारी और पुलिस अधिकारियों से की गई है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय से लेकर आबकारी, पुलिस और राजस्व के अफसरों तमाशबीन बने हुए है। इधर, मामले में शिवसेना हरसूद विधानसभा अध्यक्ष सत्येंद्र सोनी ने बताया कि किराना दुकानों पर शराब बेचने की शिकायत सभी से की है। वीडियो व फोटो भी उपलब्ध कराए गए हैं फिर भी जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।