जनजातीय मंत्री शाह के शहर में अवैध अहाते, किराना दुकानों में बच्चों के हाथों खुलेआम बेची जा रही शराब

शहर में अवैध अहाते ही नहीं संचालित हो रहे हैं बल्कि जिले में शराब का बेखौफ कारोबार भी चल रहा है। इसकी बानगी मंत्री विजय शाह के विधानसभा खालवा में देखी जा सकती है। यहां किराना दुकानों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। इन किराना दुकानों पर मासूम ही शराब की ब्रिक्री में लगे हुए है।

खंडवा

Rajesh Patel

Oct 30, 2025

 शहर में अवैध अहाते ही नहीं संचालित हो रहे हैं बल्कि जिले में शराब का बेखौफ कारोबार भी चल रहा है। इसकी बानगी मंत्री विजय शाह के विधानसभा खालवा में देखी जा सकती है। यहां किराना दुकानों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। इन किराना दुकानों पर मासूम ही शराब की ब्रिक्री में लगे हुए है। बड़ी बात यह कि खालवा में चल रहे शराब के इन अड्डों की जानकारी आबकारी, प्रशासन और पुलिस को भी है। किराना दुकानों पर बेची जा रही अवैध शराब के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है।

अहातों में परोसी जा रही शराब पर आला अफसरों का लगाम नहीं

शहरी क्षेत्र में सरकार के नियम के विरुद्ध अहातों में परोसी जा रही शराब पर आला अफसरों का लगाम नहीं है। अफसरों की कमजोर मॉनीटरिंग इस कदर है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में किनारा दुकानों पर काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है। हैरानी की बात तो यह कि जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के विधान क्षेत्र में नशे के कारोबार में बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी हैै। इसकी शिकायत वीडियो फुटेज भेजकर आबकारी और पुलिस अधिकारियों से की गई है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय से लेकर आबकारी, पुलिस और राजस्व के अफसरों तमाशबीन बने हुए है। इधर, मामले में शिवसेना हरसूद विधानसभा अध्यक्ष सत्येंद्र सोनी ने बताया कि किराना दुकानों पर शराब बेचने की शिकायत सभी से की है। वीडियो व फोटो भी उपलब्ध कराए गए हैं फिर भी जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

किराना दुकान पर बच्चों के हाथों बेची जा रही शराब

खालवा तहसील क्षेत्र के देवली गांव में किराना दुकान से लेकर मार्ग पर बने ढाबों पर खुलेआम शराब बेचने का कारोबार किया जा रह है। सूचना के बाद भी फील्ड के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दुकानों पर शराब के साथ खाद्य पदार्थ और पीने के लिए गिलास व अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मोहनियां भाव में किनारा दुकानों पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही

मोहनियां भाव में किनारा दुकानों पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। शराबियों की हरकत से दुकानों के सामने निकलने वाले लोग भयभीत हैं। हरसूद विस क्षेत्र के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना आबकारी, पुलिस, एसडीएम, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। इसके बाद भी आला अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

देवली गांव में धड़ल्ले से किराना दुकानों पर बेच रहे शराब

खालवा तहसील क्षेत्र के खार से देवली मार्ग पर स्थित दुध कुंडिया में किराना दुकान पर एक मासूम के हाथों शराब बेची जा रही है। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें में किराना दुकान के काउंटर पर दो व्यक्ति शराब लेने पहुंचे। मासूम उन्हें देशी शराब देने के बाद पैसे ले रहा है। इस तस्वीर का दृश्य शर्मनाक है। लेकिन इसे रोकने जिस पर जिम्मेदारी है


जनसुनवाई में शिकायत, कार्रवाई नहीं

खालवा तहसील क्षेत्र के खार से देवली मार्ग पर स्थित दुध कुंडिया में किराना दुकान पर एक मासूम के हाथों शराब बेची जा रही है। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें में किराना दुकान के काउंटर पर दो व्यक्ति शराब लेने पहुंचे। मासूम उन्हें देशी शराब देने के बाद पैसे ले रहा है। इस तस्वीर का दृश्य शर्मनाक है। लेकिन इसे रोकने जिस पर जिम्मेदारी है

इनका कहना :आरसी खतेड़िया, एसडीएम, हरसूद

शराब पर कार्रवाई की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है। यदि किराना दुकानों पर छोटे-छोटे बच्चों को शराब बेचने में संलिप्तता की गई है तो इसकी जांच कराएंगे। दोषियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। छोटे बच्चों और उनके परिजनों को समझाइश देंगे।

30 Oct 2025 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जनजातीय मंत्री शाह के शहर में अवैध अहाते, किराना दुकानों में बच्चों के हाथों खुलेआम बेची जा रही शराब

