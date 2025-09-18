अमानवीयता : ओंकारेश्वर में मौत के बाद शव का सौदा, शव लेने के लिए देने पड़ रहे रुपए

रविवार 14 सितंबर को संगम घाट पर इंदौर से आए तीर्थयात्रियों में से 17 वर्षीय महेंद्र गहरे पानी में जाकर डूब गया था। महेंद्र का शव मंगलवार को बिल्लौरा के पास मिला। यहां तीन दिन से बेटे के जिंदा मिलने की आस में परिवार था,लेकिन उसका शव देख परिजन पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार शोक में ही था कि उनकी परेशानियों को कुछ कर्मचारियों ने ओर भी बढ़ा दिया। यहां नाव से शव ढूंढने के लिए उनसे 3000 हजार रुपए लिए गए। बिल्लौरा में जहां शव मिला वहां से मोर्चुरी तक शव लाने के लिए नगर परिषद कर्मचारी ने 1200 रुपए मांग लिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद 2200 रुपए अस्पताल के कर्मचारी ने भी लिए।