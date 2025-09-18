अमानवीयता : ओंकारेश्वर में मौत के बाद शव का सौदा, शव लेने के लिए देने पड़ रहे रुपए

तीर्थनगरी में मरने के बाद मृतक का शव परिवार को आसानी से नहीं मिलता है। डूबने की घटनाओं में हुई मौतों के बाद मृतक के शोकाकुल परिवार को हजारों रुपए की भेंट चढ़ाना पड़ रही है। नाव से शव लाने, घाट से मोर्चुरी ले जाने, पोस्टमार्टम कराने के लिए सब जगह रुपए देने पड़ रहे है। मौत के बाद शव को लेने के लिए दिए रुपयों का हिसाब एक शोकाकुल परिवार कागज पर प्रशासन के लिए ज्वलंत सवाल के रूप में छोड़ गया है। यह चि_ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
रविवार 14 सितंबर को संगम घाट पर इंदौर से आए तीर्थयात्रियों में से 17 वर्षीय महेंद्र गहरे पानी में जाकर डूब गया था। महेंद्र का शव मंगलवार को बिल्लौरा के पास मिला। यहां तीन दिन से बेटे के जिंदा मिलने की आस में परिवार था,लेकिन उसका शव देख परिजन पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार शोक में ही था कि उनकी परेशानियों को कुछ कर्मचारियों ने ओर भी बढ़ा दिया। यहां नाव से शव ढूंढने के लिए उनसे 3000 हजार रुपए लिए गए। बिल्लौरा में जहां शव मिला वहां से मोर्चुरी तक शव लाने के लिए नगर परिषद कर्मचारी ने 1200 रुपए मांग लिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद 2200 रुपए अस्पताल के कर्मचारी ने भी लिए।
भोपाल तक जाने के लिए 11 हजार मांगें
परिजन शव को अपने पैतृक निवास भोपाल ले जाना चाहता था। मृतक के पिता भागचंद पटेल ने बताया कि जब वाहन वाले ने शव भोपाल तक ले जाने के लिए 11 हजार रुपए मांगे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और पहले से ही बहुत रुपए दे चुका था। रुपए नहीं होने से ओंकारेश्वर में ही बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। भागचंद ने बताया हमने पूरा हिसाब एक कागज पर लिखकर वहां के एक व्यक्ति को दे दिया है, ताकि वो शासन तक पहुंचा सकें। हमारे साथ जो हुआ, वह अब किसी के साथ न हो।
किसी सामग्री के लिए लिया होगा
यहां पर पोस्टमार्टम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। किसी अन्य जरूरी सामग्री के लिए किसी स्टाफ द्वारा पैसा लिया हो तो मेरी जानकारी में नहीं है।
डॉ. रवि वर्मा, सिविल अस्पताल प्रभारी
परिषद द्वारा ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।
नीरज रावत, नगर परिषद राजस्व निरीक्षक