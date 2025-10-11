Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Death Sentences- एमपी में एक हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के खंडवा की कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया।

खंडवा

deepak deewan

Oct 11, 2025

Death Sentences- एमपी में एक हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के खंडवा की कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। यहां जादू-टोने की शंका में एक शख्स की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा दी।

खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र में यह हत्या हुई थी। यहां के छनेरा गांव में रामनाथ की उसकी पत्नी के सामने ही नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी नंदू धानक ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी थी।

हत्या के इस मामले में खंडवा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नंदू धानक को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदण्ड देने का आदेश दिया। महज सात माह में कोर्ट का यह फैसला आ गया।

