एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Death Sentences- एमपी में एक हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के खंडवा की कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। यहां जादू-टोने की शंका में एक शख्स की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा दी।