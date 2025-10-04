11 शवों का अंतिम संस्कार, शव के पास खेलती रहीं मृत चंदा की सगी बहने, गूंज रही थीं चीखें

Khandwa Accident: खंडवा जिले के पंधाना तहसील के राजगढ़ जामली के पास गुरुवार को अर्दला डैम में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई 11 मौतों के बाद शुक्रवार को पाडल फाटा फलिया गांव में 8 मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। दो सगी बहनों का अंतिम संस्कार खेत में, तीन बहनों को नाले किनारे और तीन अन्य का भी खेतों में दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार(Khandwa tragedy) के दौरान पूरे इलाके में रोने और चीखने की आवाजें गूंज रहीं थीं। मृतकों में 8 वर्षीय चंदा का शव सबसे अंत में निकाला गया था। चंदा के परिजन रोते हुए जब अंतिम संस्‍कार की तैयारी कर रहे थे तब चंदा की छोटी बहने इन सब से बेखबर घर में ही खेलती नजर आईं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए 2-2 लाख रुपए पीएम निधि से देने की घोषणा की। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शुक्रवार दोपहर 2.45 बजे गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मिले।