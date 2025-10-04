11 शवों का अंतिम संस्कार, शव के पास खेलती रहीं मृत चंदा की सगी बहने, गूंज रही थीं चीखें

Khandwa Accident 11 people death (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Khandwa Accident: खंडवा जिले के पंधाना तहसील के राजगढ़ जामली के पास गुरुवार को अर्दला डैम में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई 11 मौतों के बाद शुक्रवार को पाडल फाटा फलिया गांव में 8 मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। दो सगी बहनों का अंतिम संस्कार खेत में, तीन बहनों को नाले किनारे और तीन अन्य का भी खेतों में दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार(Khandwa tragedy) के दौरान पूरे इलाके में रोने और चीखने की आवाजें गूंज रहीं थीं। मृतकों में 8 वर्षीय चंदा का शव सबसे अंत में निकाला गया था। चंदा के परिजन रोते हुए जब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब चंदा की छोटी बहने इन सब से बेखबर घर में ही खेलती नजर आईं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए 2-2 लाख रुपए पीएम निधि से देने की घोषणा की। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शुक्रवार दोपहर 2.45 बजे गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मिले।
पाडल फाटा फलिया में हादसे के बाद शुक्रवार को चारों ओर रूदन चीत्कार गूंज रही थी। मृतकों में सगी बहनें आरती और शर्मिला का अंतिम संस्कार सुबह 10.30 बजे खेत में किया गया। हादसे में पाटली बाई का पार्थिव शरीर बुरहानपुर के हसनपुर ले जाया गया। वहां अंतिम संस्कार हुआ। हादसे का शिकार बनी सीताबेड़ी की उर्मिला व किरण नवरात्र की छुट्टियों में मामा घर आई थीं। उनका अंतिम संस्कार सीताबेड़ी गांव में हुआ। वहीं पाड़ल फाटा में चंदा, संगीता और आयुष की चिताएं एक साथ नड़ी नाले किनारे जलाई गईं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर ग्राम जामली पहुंचे और मृतकों के परिजनों से भेंटकर शोक संवेदना प्रकट की और दुर्घटना प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने आश्वस्त किया। उन्होंने हादसे के कारण की जांच के निर्देश देते हुए जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख तथा घायलों को 50- 50 हजार देने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर घाट निर्माण को आदेश दिए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में सराहनीय योगदान देने वाले युवाओं गणतंत्र दिवस पर 51-51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। सीएम के साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटील, मंत्री विजय शाह, विधायक कंचन तनवे, छाया मोर सहित अन्य मौजूद थे।
घटना(11 people death) को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पाडल फाटा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में हुए हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पटवारी ने परिजनों को ढांढ़स बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। जीतू पटवारी ने मांग की कि मृतकों के परिजनों को एक एक करोड़ कि आर्थिक सहायता के साथ-साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जा सकें।
अर्दला डैम में हादसे के जिम्मेदार माने जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ड्राइवर दीपक किराड़े को पुलिस ने उसके मामा के गांव आरूद से गिरफ्तार किया है। दीपक ने पुलिस को बताया, वह जिम्मेदार नहीं हैं। उसे जबरन पुलिया के पास ले गए थे। तीन बार जगह बदली। दीपक कहना है कि हादसे में उसके रिश्तेदार बहनों की मौत हुई है। वह खुद भी घायल हुआ है। उधर, हादसे में पांच घायलों के स्वास्थ्य में सुधार है। आइसीयू में भर्ती सोनू को इंदौर रेफर किया है। सोनू के पैर पर ट्रैक्ट-ट्राली का पहिया चढ़ गया था।
